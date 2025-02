Nadie está disponible

Debo insistir en el comunicado de Lidom respecto a más de 100 jugadores que estarían disponibles en la agencia libre. Tuve un intercambio de impresiones con el presidente Vitelio Mejía sobre el tema, porque es muy relevante.

La realidad es una sola: ningún jugador está disponible en la agencia libre de Lidom hasta las 12.01 de la noche o madrugada del día 16 de marzo. ¿ Y por qué? Simplemente, porque hasta esa fecha ningún equipo puede acercarse a los jugadores de esa lista para fines de firma.

Deben esperar que cada club se entienda o no con sus jugadores del pasado torneo, y si no logran acuerdo, o no tienen interés, deben llevarlo a la “real agencia libre”, que empezará el 16 de marzo a la hora indicada. Será en dicha fecha y hora que habrá “disponibilidad” en la agencia libre. No ahora.

TEMPORADA 2025 MLB. PERSPECTIVAS

Inicio en esta ocasión la mirada anual a los 30 clubes de liga mayor. Aquí podemos conocer algo de la historia de cada club, su relación con el país, a cuáles jugadores perdieron, a quienes firmaron de la agencia libre o vía cambios, y su proyección para este 2025. La temporada de este año abre sus prácticas (spring training) este miércoles 11 de febrero con la llegada de pitchers y catchers , más otros que quieran integrarse libremente, pero pagando sus gastos. Los jugadores de posición pueden arribar a a partir de este viernes 14.

El calendario inicia el 27 de marzo con la celebración de 15 partidos, pero antes habrá una pequeña serie de dos partidos los días 18 y 19, en Tokyo, Japón, entre los Dodgers de Los Angeles y Chicago Cubs. Eso sucederá por 6to. año seguido, con distintos equipos.

LOS YANQUIS NUEVA YORK

Empiezo por la Liga Americana y su División Este, que tiene muchos clubes interesantes y de gran poder económico. (El orden de los equipos se hace por la posición ocupada en 2024).

SERIE MUNDIAL: Los Yanquis tuvieron un año 2024 excelente con la presencia de Juan Soto, que fue su jugador más popular. El de mejores números fue Aaron Judge, desde luego, pero Soto se robó el corazón de todos y se fue a la agencia libre a firmar el más caro contrato de atleta profesional alguno en el deporte universal, US$765 millones con los Mets.

Los Yanquis ofrecieron US$760 millones, 5 millones menos, pero Soto prefirió irse a los Mets por distintas razones. Se cree que la principal fue que en los Mets será el numero 1, y no tendrá la disputa de nadie.

En 2024 los Yanquis tuvieron record de 94-68 y ganaron la división con 3 juegos de ventaja sobre Baltimore. En playoffs vencieron a Kansas City y Cleveland, y llegaron hasta la serie mundial para perder fácilmente ante los Dodgers 1-4.

LOS JEFES: El manager es Aaron Boone, quien va a su 8va. campaña y tuvo su primera Serie Mundial el año pasado. Su récord general es de 603 ganados, 429 derrotas, promedio de .584.

El gerente general y vicepresidente es Brian Cashman, de 57 años de edad, y está en el cargo desde 1998. Los fanáticos siempre piden su cabeza cuando los Yanquis no ganan, pero la familia Steinbrenner lo mantiene allí por 27 años.

ROTACION PITCHEO: Como nuevo llegó el zurdo Max Fried, ex de Atlanta, y quien representa una buena adquisición (8 años por US$218 millones). Estará el estelar Gerrit Cole, otro zurdo es Carlos Rodón, el dominicano Luis Gil, ganador del premio Novato del Año 2024, Marcus Stroman y Clarke Schmidt… Eso significa profundidad y podrán enfrentar bien las lesiones. En el relevo se fue Clay Holmes, que está con los Mets, pero llegó Devin Williams, ex cerrador de Milwaukee, quien está muy bien.

POSICIONES: Austin Wells vuelve a la receptoría como titular, en primera firmaron a Paul Goldschmidt, en segundo tendrán a Jazz Chilhom jr. pues se fue Gleyber Torres (a Detroit), en el short Anthony Volpe, en tercera D.J. LeMahiue , pendiente de cualquier negocio en la primavera. En los jardines proyectan a Jasson Dominguez, Cody Bellinger, quien firmó por dos años el pasado año con los Cachorros, y Aaron Judge, con Giancarlo Stanton de designado.

PROYECCION: El equipo tiene suficiente calidad para pelear nuevamente el primer lugar y pasar a playoff.