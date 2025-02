Benjamín Gil minimiza influencia de Pujols en el juego: “Los jugadores hacen el trabajo”

El entrenador de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, minimizó el rol que juegan los mánagers en los partidos, luego de que su equipo perdiera la final de la Serie de Caribe contra los Leones del Escogido, dirigidos por Albert Pujols.

Tras perder la final, Gil fue preguntado por un periodista su parecer sobre si la presencia de una exestrella de Grandes Ligas como Pujols “pesó” en el resultado del partido, a lo que el capataz de la escuadra mexicana enfatizó en la necesidad de darle el crédito a los jugadores.

“Denle crédito a los jugadores, denle crédito a él como manejador. A ver, 700 jonrones, ¿cuántos dio hoy? No hablemos de Albert Pujols, porque, ¿tú crees que los jugadores están diciendo: ‘ah le vamos a ganar a Albert’? No, vamos a ganar el campeonato de la Serie del Caribe”, dijo.

Asimismo, aseguró que no pretende faltarle el respeto a Pujols, afirmando que la presencia de Pujols en la banca del equipo dominicano es positiva, pero reiteró que son los peloteros quienes deciden los resultados de los partidos.

“No es faltarle el respeto, pero son cosas que no más no van… es un gran apoyo, es motivante tener a Albert Pujols como manejador, claro, pero, ¿cómo pesó Albert en el juego que le ganamos 2 a 0? Entonces los jugadores hacen el trabajo o no lo hacen”, expresó.

No es la primera vez que Gil menciona al futuro miembro del Salón de la Fama al hablar con medios de comunicación, ya que a principios de semana resaltó las cualidades de Pujols y el puertorriqueño Yadier Molina como jugadores pero aseveró tener más experiencia que ellos como capataz.

"No es por menospreciar a ninguno de ellos, pero yo tengo más experiencia como manejador que ellos", indicó.

Posteriormente, Gil expresó que malinterpretaron sus comentarios, señalando que sólo quiso destacar que él tiene diez años como mánager.