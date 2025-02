Benjamín Gil, el manager que dijo tener más experiencia que Pujols, asegura lo malinterpretaron

Benjamín Gil, manager de los Charros de Jalisco de México, manifestó que lo que dijo sobre Albert Pujols, manager de los Leones del Escogido de República Dominicana, lo malinterpretaron y que nadie se merece más respeto que el dirigente dominicano y que Yadier Molina, manager Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2023.

El dirigente mexicano, antes de su equipo enfrentarse en la final con República Dominicana, resaltó las cualidades de Pujols y Molina como jugadores pero recalcó que como manejador tiene mas experiencia que ellos.

"No es por menospreciar a ninguno de ellos, pero yo tengo mas experiencia como manejador que ellos", expresó a inicios de semana, al responder la pregunta de un periodista sobre qué se siente enfrentar a Pujols en la serie del Caribe 2025 y haberse enfrentado a Yadier Molina en el Clásico Mundial de 2023.

Gil dijo, en el caso de Pujols, que "no es que lo haya dicho en francés o japonés, no sé cómo lo malinterpretan. Tengo diez años de manejador, es lo único que dije. Imagínate cuando yo empecé a manejar, Albert Pujols, no sé si ya había llegado a 600 jonrones y ahora es uno de los dos mejores bateadores en la historia".

Gil enfatizó que respeta al dominicano "con toda el alma" y que para él es una dicha poder saludarlo, "a poca gente le tengo más respeto en el mundo que a Albert Pujols".

Lo describió como un excelente ser humano y se lo hizo saber: "Oye, tú no estás fácil, tu primera oportunidad de manejar y estás en la Serie del Caribe".

Para este hombre, no hay una cosa que Pujols no vaya a hacer exitosamente en el béisbol, pues solo lleva una temporada de manejador y llevó al campeonato a los Leones del Escogido a la Serie del Caribe 2025, quienes obtuvieron la victoria frente a México.

"Lo único que dije es que yo llevo 10 años manejando, si yo llevo 10 años manejando, no importan cuántos campeonatos, y si una persona lleva dos años manejando, ¿quién tiene más experiencia? … Es lo que dije, no estoy desacreditando", agregó el Gil.

En el caso de Yadier Molina, dijo que hasta ha ganado campeonatos y que "en Venezuela estuvo en playoffs y estuvo a nada de ser campeón también, y siempre se ha dicho en el béisbol que los mejores dirigentes o dirigentes más exitosos son los catchers, y si digo quiénes, son tres o cuatro o cinco mejores catchers. Obviamente tengo una excelente relación con la familia Molina".

Explicó que la gente quiso buscar controversia con lo que dijo y que estuvo muy claro: "Yadi es de lo mejor y ha sido exitoso".

De ambos, Molina y Pujols, mencionó que cree que serán hasta manejadores en ligas mayores.

Culminó diciendo que para que las cosas queden claras: "Albert Pujols es un caballo en todo lo que haga en el béisbol y tiene el respeto; es difícil que respete a alguien más que a esos dos individuos".

"A la República Dominicana, a Puerto Rico les tengo un gran aprecio y respeto por todo lo que hacen por Latinoamérica dentro de la pelota, de nuestro deporte, para que quede claro", expresó.