Del Escogido y Canó

En beisbol, las series cortas siempre son un misterio. Su jugador más importante puede tener éxito, pero también puede fallar. No sucede así en otros deportes, como el baloncesto, pues las estrellas por lo regular no fracasan.

Ahora tenemos a Robinson Canó, que tiene de 12-0 en los primeros juegos del Escogido-Dominicano en la serie del Caribe numero 57 que se celebra en Mexicali.

Doce turnos sin pegar de hit es mucho para Canó, quien a pesar de sumar 42 años de edad ha acostumbrado a todos a tener buenos números, en México y en Lidom.

Por ejemplo, en el verano mexicano fue parte del equipo campeón Diablos Rojos, agotó 327 turnos y tuvo alto promedio de .431, con 14 jonrones, 77 empujadas. Canó extendió esa buena actuación con las Estrellas Orientales, y reuniendo sus números de serie regular y round robin tuvo 85 turnos, 29 hits, promedio de .341 con 2 jonrones, 15 remolcadas.

Eso habla por sí solo de la calidad y el tiempo de su bate. Ahora ha fallado doce veces, pero es posible que se deje ver esta tarde cuando Dominicana enfrenta a Puerto Rico.

¿Y los demás, como han estado? Llama la atención que Francisco Peña tiene de 5-1, Zoilo Almonte 4-0, Junior Lake 7-1, Gustavo Núñez 13-3, Francisco Mejía ha sido el mejor de 5-4, Christian Adames 7-2, Socrates Brito 12-3, Jose Marmolejos 7-1.

En el pitcheo, el refuerzo Brooks Hall (Licey) ha lanzado 5 ceros de 3 hits, y Johnny Cueto 6 ceros de 4 hits… Este miércoles se jugaría doble juego de semifinal, y supuestamente debe lanzar Hall, mientras guardan a Cueto para el siguiente encuentro, jueves (por el tercer lugar), o viernes por la corona.

Hoy se definirá el lugar de los puestos 2-3-4, y como jugarían la semifinal.

SORPRESA: Oh, Angel Ovalles apareció ayer con gorra verde de las Estrellas Orientales. Los medios estaban esperando su rueda de prensa como gerente de los Gigantes del Cibao, pero los verdes se adelantaron y se lo llevaron para el Este.

Ahora compartirá una vicepresidencia de Operaciones con José Mejía, aunque luce que este último será asistente del presidente (o no sé, en realidad).

Cito el hecho de que los Gerentes actuales de los equipos del Este han llegado desde el Cibao. Jesús Mejía, de los Toros, llegó allí hace dos años dejando su posición con Gigantes. ¿Qué les parece?.

ESTEROIDES: Busquen por ahí la nota de Puerto Rico que habla de la suspensión de cinco jugadores boricuas por dopaje en un torneo Doble A (amateur-semiprofesional) que funciona durante el verano.

Entre los sancionados está el lanzador Héctor Santiago, que lanzó buen tiempo en Grandes Ligas.

Los otros son Edwin Cintrón, Patrulleros de San Sebastian, Joiset Feliciano, Piratas de Cabo Rojo, Tomás Catala, Mets de Guaynabo y Manuel de Jesús, Mulos de Juncos… A todos les metieron cuatro años de suspensión..En Lidom eso no sucede porque no existe la prueba de doping, en ninguna instancia..

Aquí tenemos “territorio libre del Caribe”.

LA TERCERA: Dice una nota de los Yanquis en MLB que el cuadro interior lucirá totalmente distinto durante los entrenamientos, que inician el día 11.. Pero eso es bastante falso, por lo siguiente. Anthony Volpe seguirá en el short stop, y el único nuevo será el primera base Paul Goldschmidt, quien firmó por 1 año y US$12.5 millones… Moverán a Jazz Chisholm Jr., a la segunda base por la partida del venezolano Gleyber Torres, quien firmó con Detroit… ¿Y para la tercera base? Se citan tres hombres : DJ LeMahieu, Oswaldo Cabrera y Oswald Peraza, es decir nada nuevo.. La gerencia de Brian Cashman viene cometiendo el error de no firmar un antesalista real, va a la primavera a inventar.

NUEVO LIBRO: Recibo una invitación para la presentación del libro “Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas”, escrito por los colegas Kevin Cabral y Rolando Guante. El evento será el miércoles 19 de febrero en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Deberá ser buena obra pues ambos son excelentes en el ejercicio de su profesión.

EL CANDIDATO: Me llega el rumor de que el ex Ministro de Deportes, Francisco Camacho, aspira a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, en las elecciones del 2026…Esa es noticia interesante, y me parece que sería el primer Ex Ministro en aspirar a dirigir el organismo olímpico dominicano en toda la historia.. Camacho dirigió Miderec hasta agosto del pasado año cuando entró el actual Kelvin Cruz… Un allegado suyo, de Camacho, me dijo que espera algún nombramiento para este mes de febrero…Mientras, él asiste todos los días a las oficinas de la Federación de Tae Kwon Do, que dirige su hermano, en el Centro Olimpico. ?Desde allí dirige su campaña?