Resultado del juego 7 de la Serie Final

8:42pm Inicia el quinto inning Nuevo lanzador por los Tigres: Ulises Joaquin reemplaza a Andrew Pérez.

​

​Pedro Severino pega sencillo.

​Luis Liberato batea rodado y se efectúa una doble matanza.



Wilfredo Tovar batea línea de out a jardín izquierdo.

​

​Leones 2 - Tigres 0.

8:33pm Baja del cuarto inning Harold Ramírez batea elevado de out por el jardín izquierdo.

​Sergio Alcántara pega sencillo con línea a jardín derecho.

​Francisco Mejía batea elevado de out por el jardín central.

Johan Rojas batea rodado dee out.

​

​Acaba el cuarto episodio: Escogido 2 - Licey 0

8:13pm Inicia el cuarto inning Wilfredo Tovar batea rodado de out a primera base.

​Sócrates Brito batea sencillo por el jardín izquierdo.

​Junior Caminero pega sencillo por el jardín central.

​Corredores en primera y tercera para los Leones. Nuevo lanzador por los Tigres: Carlos Vargas reemplaza a Radhamés Liz.

​

​Hit de Jean Segura trae la primera carrera de los Leones. ​Sócrates Brito anota.

​

​Escogido 1 - Licey 0

​

​Carlos Vargas otorga base por bolas intencional a José Marmolejos. Yamaico Navarro conecta elevado de out. Junior Caminero anota.

​

​​Escogido 2 - Licey 0

​

Nuevo lanzador por los Tigres: Andrew Pérez reemplaza a Carlos Vargas.



​Hector Rodríguez batea rodado de out por la segunda base.

8:02pm Baja del tercer inning Victor Mendoza batea línea de out a jardín central.

​Luis Barrera batea rodado con toque de out.

​Emilio Bonifacio pega sencillo por la primera base.

​Gustavo Núñez batea elevado de out por el jardín izquierdo.

7:58pm Inicia el tercer inning Hector Rodríguez batea rodado de out por segunda base.

​Pedro Severino batea rodado de out.

​Luis Liberato se poncha tirándole.

​

7:46pm Baja del segundo inning Sergio Alcántara pega sencillo por la segunda base.

​Francisco Mejía batea elevado de out por el jardín izquierdo. Johan Rojas batea elevado de out por el jardín derecho. Sergio Alcántara se roba la segunda base.

Cristhian Adamés es ponchado.



7:37pm Inicio del segundo inning Jean Segura conecta hit por el jardín derecho.

​José Marmolejos conecta rodado para doble matanza.

​Yamaico Navarro es ponchado.



7:31pm Baja del primer inning Emilio Bonifacio es ponchado.

​Gustavo Núñez batea rodado de out por la segunda base.

​Harold Ramírez es ponchado.

​

​Termina la primera entrada: Licey 0 - Escogido 0.

7:25pm Primer inning Wilfredo Tovar batea elevado de out por el jardín izquierdo.

​Sócrates brito batea línea de out por la primera base.

​Junior Caminero es ponchado.

​

​Culmina la primera parte de la primera entrada.