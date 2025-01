Los Mets insinúan que el regreso de Pete Alonso es cada vez menos probable

Parece que Pete Alonso se va, se va, se fue.

El primer festival de aficionados Amazin’ Day en Citi Field no trajo consigo una resolución dramática del dilema de Alonso, quien es agente libre. En cambio, sí pareció confirmar que el bateador de poder más popular y prolífico de los Mets de Nueva York firmará con otro equipo, en momentos en que se acerca la pretemporada.

“Hemos hecho una oferta significativa a Pete”, explicó el propietario de los Mets, Steve Cohen, durante una charla junto al fuego con el presidente de operaciones deportivas David Stearns y el mánager venezolano Carlos Mendoza. “Esta conversación y negociación han sido agotadoras".

Juan “Soto fue difícil”, dijo Cohen, en referencia a las negociaciones que terminaron con la firma de un contrato de 15 años con el estelar toletero dominicano por un récord de 765 millones de dólares el mes pasado. “Esto es peor”.

Alonso, quien al igual que Soto es representado por el agente Scott Boras, ha sido uno de los peloteros favoritos de los aficionados desde su llegada en 2019, cuando bateó un récord de novato de 53 jonrones.

El primera base de 30 años tiene 226 jonrones, el tercer mayor número en la historia de la franquicia, y salvó a Nueva York de la eliminación en los playoffs el pasado octubre, mediante un jonrón decisivo contra el cerrador de Milwaukee, Devin Williams, en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional.

Una multitud que permaneció de pie y llenó el Club Piazza coreó el nombre de Alonso mientras Cohen y Stearns respondían a una pregunta sobre las negociaciones con el pelotero, formulada por el moderador Gary Cohen, cronista de los Mets en SNY.

“Creo que todos amamos a Pete y lo hemos dicho muchas veces”, dijo Stearns, quien habló antes que Cohen. “Creo que a medida que hemos avanzado en este proceso, hemos continuado expresando eso. Y también entendemos que esto es un negocio y Pete, como agente libre, merece el derecho y realmente ganó el privilegio de ver qué hay afuera.

“También nos sentimos muy bien con los jóvenes jugadores que están surgiendo de nuestro sistema”, dijo Stearns entre algunos abucheos leves. “Vimos eso el año pasado. Y ésa no siempre es la opinión más popular, pero lo vimos el año pasado. Y necesitaremos verlo de nuevo”.

Alonso y otro cliente de Boras, Alex Bregman, son los jugadores más notables que aún no han firmado en lo que ha sido un pasivo mercado de agentes libres para los peloteros de cuadro que ocupan las esquinas. El ex primera base de Arizona, Christian Walker (60 millones de dólares por tres años con Houston), es el único jugador de cuadro de esas posiciones que ha firmado un contrato multianual.

Josh Bell, el dominicano Carlos Santana y Paul Goldschmidt (Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2022) firmaron contratos de un año.

“No me gustan las estructuras que se nos están presentando”, dijo Steve Cohen. “Son altamente asimétricas contra nosotros y me siento muy firme al respecto. Nunca diré que no. Ya sabes, siempre hay una posibilidad.

“Pero la realidad es que estamos avanzando y seguimos trayendo jugadores. Y a medida que continuamos trayendo jugadores, la realidad es que se hace más difícil encajar a Pete en lo que es un grupo muy costoso de peloteos que ya tenemos”.