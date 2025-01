Juego Licey vs Escogido; resultados serie final LIDOM

Gustavo Núñez batea rodado de out por la segunda base. ​Johan Rojas conecta línea de hit. Por balk, Johan Rojas avanza a la intermedia.

Jean Segura conecta batazo de hit. ​Zoilo Almonte batea rodado para doble matanza. ​José Marmolejos batea rodado de out. ​ ​Termina la segunda entrada 0 - 0.

Troy Johnston pega sencillo con rodado a segunda base, se coloca en primera. ​Elevado de out de Domingo Leyba. ​Víctor Mendoza es ponchado. ​Michael De La Cruz batea elevado y es atrapado por el jardinero izquierdo, Sócrates Brito. ​ ​Culmina la primera parte del segundo: Tigres 0 - Leones 0.

Wilfredo Tovar batea rodado de out, atrapado por el campo corto Sergio Alcántara al primera base, Victor Mendoza. Primer out. Elevado de Sócrates Brito es atrapado por el jardinero izquierdo, Troy Johnston. Junior Caminero conecta triple, los Leones tienen corredor en tercera con dos outs. Franchy Cordero es ponchado. Termina la primera entrada. Leones 0 - Tigres 0.

7:13pm

Primer Inning



Emilio Bonifacio batea rodado de out.

​Sergio Alcántara batea rodado de out.

​Harold Ramírez batea rodado de out, atrapado por el campo corto, Wilfredo Tovar al primera base, José Marmolejos.

Termina la primera parte de la entrada.