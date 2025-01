Un total de 14 innings, menos un out, hubo que jugarse en el primer juego de la serie final, un triunfo de Licey 4 por 3 sobre Escogido.

Fue un partido de espantos de principio a fin. La última vez que ambos equipos hicieron carreras fue en el quinto cuando ambos anotaron dos vueltas, primero Escogido por jonrón de Socrates Brito, y luego Licey juntando varias cosas pequeñas, incluyendo hit remolcador de Harold Ramírez (refuerzo Aguilas).

Tocó a Sergio Alcántara remolcar la vuelta del gane en la entrada 14 con un globo de sacrificio fildeado con elegancia y precisión por Luis Liberato.

Francisco Mejía y Gustavo Nuñez habían empezado las acciones, ambos con sencillos, y prepararon el ambiente para la victoria.

También, en ese inning hubo una decisión controversial del manager rojo Albert Pujols cuando llenó las bases con base intencional a Emilio Bonifacio, con un out y pitcher zurdo.

Fue una noche de actuaciones extrañas. Emilio Bonifacio y Alcántara no pegaron de hit en 11 turnos, pero tampoco Junior Caminero, de 5-0, Jean Segura, de 6-0 , José Siri de 4-0.

En el 10mo. inning, corredores en tercera del Escogido con 2 outs, al bate Sócrates Brito, y el manager azul Gilbert Gomez “se la jugó” dándole cuatro malas. El bateador siguiente era Caminero y el lanzador Adonis Medina. El manager salió ganando pues Caminero dio elevado al bosque derecho, su 5to. fallo del juego con dos ponches.

- Los pitchers abridores: de Licey, Brooks Hall no estuvo bien al permitir 3 carreras em 4.2 innings , sobre jonrón de dos vueltas por Brito en el 5to…

Grant Gavin, del Escogido, completó cinco innings de tres carreras.

LA RENUNCIA: Anoche llegó la renuncia de Angel Ovalles de la gerencia de las Aguilas Cibaeñas. Sorprendió a todos, por el momento en que se produce, y cuando las Aguilas conversan también con el boricua Yadier Molina para que regrese el próximo torneo.

Ovalles ha estado sonando en el grupo posible para la gerencia de los Gigantes del Cibao, que quedó vacante ante la partida de Luis Urueta. Ahora hay dos vacantes.

Solo 6 mil asientos

Mientras discurre la serie final entre Licey y Escogido, parece obvio que el parque de la capital necesita más asientos para el gran público de la capital.

Imaginen ustedes que esta ciudad tiene más de 3 millones de habitantes (el Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, esta última formada por cuatro municipios: Santo Domingo Este, Oeste , Norte y Boca Chica).

Y con tanta gente, su estadio de beisbol no alcanza los 13 mil asientos, lo cual es una tremenda contradicción. (El estadio Cibao podría acoger más de 19 mil personas).

No está a la vista todavía la construcción de un nuevo parque en el Distrito, y será así hasta que el gobierno asuma su compromiso de inversión. Y debe hacerlo, porque aquí hay demasiado dinero para obras públicas en todos los órdenes. Si el beisbol es “patrimonio nacional”, y este el principal entretenimiento deportivo del país, no entendemos por qué el Estado no hace dicha inversión.

Mientras eso llega, sin embargo, alguien debería tomar la iniciativa de instalar digamos que 6 mil asientos detrás de los jardines, y sugiero este sitio porque es lo más práctico de hacer.

No se trata de merecimientos. Es que esa medida hace falta para complacer a una fanaticada en crecimiento, y eso está a la vista de todos. El espacio disponible ahora es muy chiquito.

Sin dejar fuera el dato de que se trataría de una inversión super barata, que hasta Obras Públicas puede hacerla con recursos de su presupuesto.

En los últimos tiempos, hemos visto grandes inversiones económicas del Gobierno en otros estadios. Por ejemplo hubo aporte de más de 200 millones de pesos para mejorar las condiciones del Tetelo Vargas, y lo lograron pues el resultado fue excelente.

También se ha producido una tremenda inversión en un estadio de Puerto Plata, el José Briceño, y todo porque hay la intención de llevar allí una franquicia de la pelota invernal. El señor José Ignacio Paliza empujó esta inversión desde Palacio Nacional, y espera que en breve tiempo le aprueben su equipo.

Eso no es criticable, siempre y cuando la gente de Lidom asi lo consideren.

Me permito recordar que todavía no hay consenso sobre dónde debe construir un nuevo estadio, con distintas opciones: la Feria Ganadera, Avenida Luperón, Sans Soucí, y el mejor sitio sigue siendo el propio terreno actual del estadio Quiqueya.

UN POCO MÁS

Es cierto que muchos dirán que añadir asientos al parque Quisqueya Juan Marichal no es necesario, pero este criterio no toma en cuenta que las plazas deportivas no funcionan igual para todos los equipos visitantes. Es cierto que hay tres clubes que generan pocos fanáticos en la capital (Gigantes,Estrellas y Toros), pero los otros tres pueden llenar las gradas con frecuencia, y no tengo dudas de que el Escogido está resurgiendo y también la rivalidad entre rojos y azules. La apuesta es válida y puede dar buen resultado.

Además, sería un incentivo para los juegos de entrenamientos de Grandes Ligas aquí.

COMPRA DE BOLETAS. Este aumento de asientos podría facilitar, también, la venta de boletas, que ahora mismo es un martirio. Si hay más gradas la venta puede fluir mejor y habrá más dinero para los equipos. Ahora hay restricciones y dificultades en comprar tickets en juegos importantes, pero eso se debe también a que el mercado negro se queda con lo poco que hay.

DE MLB

Los Azulejos de Toronto invierten US$90 millones en el venezolano Anthony Santander, jardinero que se había pasado toda su carrera con los Orioles de Baltimore. El pacto es por cinco años, y muchos opinan que es poco dinero para un tipo que en 2024 disparó 44 jonrones y 102 remolcadas..Sin embargo, sus otros números no le favorecen mucho, como su porcentaje en base (OBP ), de .308, con sluggin de .506 y OPS de .814, que no impresionan a nadie..Santander tuvo también bajo promedio de bateo .235… El tiene 30 años de edad, y debe mejorar en esos renglones …. Está en grandes ligas desde el 2017, y apenas suma 155 jonrones y 695 hits.