Casi casi la final

Dentro de pocos días estarán definidos los dos equipos de la final que cerrará el telón del torneo de beisbol profesional dominicano número 70, el evento número uno del país desde 1951.

El escenario de competencia continúa esta noche del viernes con las Estrellas visitando al Licey y el Escogido a las eliminadas Aguilas Cibaeñas. Veamos detalles de interés.

- Faltando 5 juegos, las Estrellas están en tercer lugar, a 4 juegos del Escogido y a 5 del Licey. Si los verdes quieren provocar un lío, tendrían que ganar sus 5 partidos, lo cual no es fácil (diría alguien, pero no es imposible).

- Queda pendiente también la lucha por el primer lugar entre Escogido y Licey pues ello tiene dos ventajas. Quien quede primero puede elegir delante en el draft de importados, que creo otorga dos extranjeros de refuerzos a cada club (no pueden escoger nativos). Y 2do. la serie será de 7-4, y eso significa que quien tenga opción de 4 partidos “home club” podrá ganar más dinero. Como ambos clubes juegan en el mismo estadio, el ingreso de dinero es de cada quien.

RACHAS: Sobre rachas actuales, las Estrellas tienen una de 4 derrotas y 3-7 en los últimos 10..El Escogido una de 4 victorias y Licey ha ganado sus dos últimos. Las Aguilas con 1-9 en los últimos diez, y en general un triste 2-11, ya descalificadas.

- COLECTIVO: El Escogido domina en ofensiva, es líder de promedio con .300, en carreras anotadas con 91.. Licey es primero en jonrones con 12… En cuanto a las carreras , hay una enorme diferencia entre los Leones y los demás. En segundo lugar están empatados Estrellas y Licey con 52, es decir que los rojos tienen una ventaja de 39 carreras , lo cual es impresionante..En efectividad, el pitcheo de Licey es primero con 3.36, en segundo el Escogido con 3.46

- LO ULTIMO: Los azules perdieron a su jardinero Miguel Andújar, tercer bate, detenido por su club de liga mayor Atléticos de Oakland.. El miércoles estuvo practicando el conocido Mel Rojas Jr., pero no se ha informado si estaría en disposición de jugar la final. Rojas Jr. pertenece a la liga Corea del Sur.

- LOS GIGANTES: Con la salida de Luis Pipe Urueta de la gerencia general, surgen varios candidatos para tomar su puesto, entre ellos Ramón Peña, Félix Peguero, Manny Acta, entre otros.

MÁS NOTAS DE LIDOM

Robinson Canó había anunciado que si las Estrellas ganan el campeonato este año se retira del beisbol..Como la “cosa” pinta difícil, de seguro seguirá en acción y ya anunció su regreso con los Diablos Rojos de México. Allí volverá con su enllave el recoge bates Oriental (y de los Rojos), el mexicano Manny García, que se llama igual que el ex manager de las Aguilas. En el round robin, Canó batea de 48-15, hr. y 9 impulsadas.

- DE LICEY:- El ídolo azul Emilio Bonifacio no vio acción en los dos últimos partidos, ambos victorias sobre las Aguilas. El se lesionó días antes en un fildeo en el estadio Quisqueya, pero no se han dado detalles al respecto… Miguel Andújar tuvo promedio de .273 con hr, 4 empujadas… Sergio Alcántara ha sido su principal bateador con 4 jonrones, 8 empujadas y obp de .461… Parece que cambió su alimentación…Johan Rojas, jardinero refuerzo de los azules, batea .243 con hr.,5 empujadas y 6 robos de bases, en 9 intentos. En la regular tuvo 23 robos sin out.. El manager Gilbert Gomez se prepara para asistir a su 2da. final corrida… Dos pitchers relevos sobresalen en los Tigres… Jairo Asencio, quien por lo general tira en el 7mo. ha aparecido en 8 partidos, en 7.2 innings solamente ha permitido 1 hit, cero carreras, con 5 ponches… El otro es Enyel de los Santos, con 6.1 innings en 6 juegos, 2 hits, 0 carreras y 6 ponches.

- DEL ESCOGIDO: Los rojos muestran mucha recuperación y fortaleza en todo. Son muchos los hombres con ofensiva caliente, como Yamaico Navarro, con .306 , 2 jonrones, 8 empujadas..El Super Junior Caminero está en .471 con par de jonrones, 13 empujadas, y una línea general de .509-804-1313 en OBP, slugging y OPS, impresionante. Es dueño de la liga… Sócrates Brito lo secunda con .429, par de jonrones, 9 empujadas y OBP de .491… José Sirí ha estado fuera de las bases. Su promedio es de .189 con 7 hits en 37 turnos, solamente un robo de base.. Siri debe buscar otras maneras de embasarse, y dejar un rato su “swing jonronero”…. El manager rojo , Albert Pujols, cumplió 45 años de edad y la fiesta de anoche fue grande porque era día libre…

HISTORIA: El Escogido y Licey han celebrado 9 series finales, los azules han ganado 6..La última vez fue en 2015-16, y el manager campeón fue Luis Rojas. Por cierto, a partir del siguiente torneo Rojas pasó a la gerencia, pero han transcurrido 8 torneos y no ha podido dar otro título al equipo. ¿Será ahora?.