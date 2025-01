Bob Uecker, locutor de los Cerveceros y "Mr. Baseball", muere a los 90 años

Bob Uecker, quien convirtió una carrera olvidable como jugador en un éxito de taquilla, apariciones en películas y televisión como “Mr. Baseball” y un puesto en el Salón de la Fama como comentarista, falleció. Tenía 90 años.

Los Cerveceros de Milwaukee, cuyos partidos Uecker había transmitido durante más de medio siglo, anunciaron su muerte el jueves por la mañana, calificándola de "uno de los días más difíciles en la historia de los Cerveceros de Milwaukee". En un comunicado publicado por el club, la familia de Uecker dijo que había luchado contra el cáncer de pulmón de células pequeñas desde principios de 2023.

“Incluso ante este desafío, su entusiasmo por la vida siempre estuvo presente, sin permitir nunca que su espíritu flaqueara”, afirmó la familia.

Uecker era mejor conocido como un comediante y locutor pintoresco cuyo sentido del humor y estilo autocrítico le valieron fama y afecto más allá de su promedio de bateo de .200.

Nacido y criado en Milwaukee, Uecker era un miembro querido de la comunidad y un pilar del deporte. Había transmitido los partidos de los Brewers durante las últimas 54 temporadas.

“A pesar de su considerable éxito en Hollywood, Bob se mantuvo fiel al béisbol y a Milwaukee”, dijo el comisionado de la MLB, Rob Manfred, en un comunicado. “Amaba el juego y utilizó su plataforma para ayudar a numerosas causas benéficas en su ciudad natal y más allá.

“Bob era un personaje genuino: siempre era la persona más divertida en cualquier lugar en el que estuviera y siempre era un embajador excepcional de nuestro pasatiempo nacional. Estamos agradecidos por esta vida de béisbol como ningún otro y nunca lo olvidaremos”.

Cuando los Cerveceros ganaron el título de la División Central de la Liga Nacional en 2024, el mánager Pat Murphy rodeó con el brazo a Uecker en el vestuario, atrayéndolo fuerte mientras los jugadores apretaban con los nudillos blancos los corchos de sus botellas, listos para bañar al “Sr. Béisbol” en champán.

“No hay nadie, no hay nadie, que personifique a un campeón como lo hace este hombre aquí”, proclamó Murphy mientras los jugadores coreaban “UUUUUECK”.

Cuando se difundió la noticia de la muerte de Uecker, numerosos fanáticos se congregaron en su estatua, afuera del American Family Field, y le presentaron sus respetos dejando flores, gorras de los Brewers e incluso latas de la cerveza Miller Lite que él promocionaba en la base de la estatua.

"Es el narrador de todos los mejores momentos de la vida de un par de generaciones", dijo Shawn Bosman de Franklin, Wisconsin, quien visitó la estatua con su madre.

Kairee Larson, una abonada de los Brewers desde hace mucho tiempo que vive a la vuelta de la esquina del estadio, dijo después de dejar flores junto a la estatua que la narración de Uecker del grand slam de Ryan Braun en la victoria de final de temporada de 2008 sobre los Piratas de Pittsburgh sigue siendo su tono de llamada hasta el día de hoy.

“Una de las cosas que pensé hoy fue que mi bebé, que nacerá cualquier día, no va a escuchar esa voz icónica”, dijo Larson.

Uecker firmó su primer contrato profesional con los Bravos de Milwaukee en 1956 y llegó a las mayores en 1962. Duraría seis temporadas en las Grandes Ligas como receptor suplente, terminando con un promedio de .200 y 14 jonrones.

Ganó un anillo de la Serie Mundial con San Luis en 1964 y también jugó para Atlanta y Filadelfia.

“¿Los momentos más destacados de mi carrera? Tuve dos”, bromeaba a menudo. “Sandy Koufax me dio un boleto intencional y salí de una carrera contra los Mets”.

Uecker también se hizo amigo del ex propietario de los Brewers y comisionado de la MLB, Bud Selig, quien inicialmente lo contrató como cazatalentos. A Selig le gustaba bromear sobre cómo el informe inicial de cazatalentos de Uecker estaba manchado con puré de papas y salsa.

Finalmente, Selig llevó a Uecker a la cabina de transmisión. Uecker se convirtió en la voz de los Brewers en 1971, en el segundo año después de que el equipo se mudara de Seattle.

Uecker permaneció en el club desde ese momento. El mánager de los Chicago Cubs, Craig Counsell, que dirigió a los Brewers entre 2015 y 2023, creció en el área de Milwaukee y recuerda haber pasado los días de verano lanzando una pelota de béisbol contra el techo y atrapándola mientras escuchaba las transmisiones de Uecker.

"No hay una sola persona en la historia de esta franquicia que haya sido tan icónica e importante como Bob Uecker", dijo Jeff Levering, miembro del equipo de transmisión de los Brewers desde 2015.

“Ueck” tuvo su gran oportunidad fuera del campo de juego después de abrir el show de Don Rickles en el club nocturno Al Hirt's en Atlanta en 1969. Esa actuación llamó la atención de Hirt, y el músico lo invitó a aparecer en “The Tonight Show” con Johnny Carson. Se convirtió en uno de los invitados favoritos de Carson, y realizó más de 100 apariciones.

Carson fue quien apodó a Uecker “Mr. Baseball”, y el nombre se le quedó.

A medida que su estatus de celebridad crecía a nivel nacional, Uecker saboreó la oportunidad de seguir narrando partidos en su ciudad natal.

“Poder hacer un partido todos los días durante todo el verano y hablar con la gente todos los días a las 6:30 durante un partido nocturno, te conviertes en parte de la familia de la gente”, dijo una vez Uecker.

Uecker fue honrado por el Salón de la Fama con el premio Ford C. Frick en 2003 y pasó casi 20 minutos haciendo reír a carcajadas a una multitud de aproximadamente 18,000 personas en Cooperstown, Nueva York.

"Aún sigo pensando -y no es que esté resentido de ninguna manera- que debería haberme incorporado como jugador", bromeó.

La comedia de Uecker era solo una parte de sus habilidades. Su calidez narrativa y su forma de hablar hicieron que fuera uno de los primeros comentaristas en color en las transmisiones de televisión en cadena en la década de 1970 con ABC. En los años 90, formó equipo con Bob Costas y Joe Morgan para la Serie Mundial.

Desde allí, Uecker llegó a la mayoría de los hogares como una de las estrellas de Miller Lite en comerciales populares de la marca de cerveza con sede en Milwaukee y Uecker luego lanzó su carrera como actor de televisión en 1985 en la comedia de ABC, "Mr. Belvedere".

Uecker interpretó a George Owens durante la exitosa serie de 122 episodios que duró seis años, como el jefe de familia y escritor deportivo en una casa que recibe a un mayordomo que lucha por adaptarse a un hogar estadounidense.

En un casting que mantuvo las cosas bastante cerca de casa, Uecker también jugó un papel destacado en las películas “Major League” (1989) y “Major League II” (1994) como el grosero locutor Harry Doyle de una franquicia de los Indios de Cleveland en decadencia que encuentra una manera de convertirse en contendientes a los playoffs.

“Supongo que soy parte del folclore estadounidense”, dijo Uecker a The Associated Press en 2003. “Pero no soy un tipo de Hollywood. El béisbol y la transmisión están en mi sangre”.

Su descripción irónica de un lanzamiento mal dirigido —“¡Juaaaan poco afuera!”— en la película todavía es repetida a menudo por locutores y fanáticos en estadios de béisbol de todo el mundo.

La actuación de Uecker hizo que algunos creyeran que se trataba más de ser gracioso que de un locutor de béisbol serio, pero su experiencia y sus observaciones con los Brewers fueron acertadas, especialmente cuando los partidos estaban reñidos. Igualmente agradables eran los partidos que no lo estaban, cuando Uecker contaba historias sobre otros jugadores de las Grandes Ligas, su propia carrera y sus pasatiempos como ávido pescador y golfista.

“No creo que nadie quiera oír a alguien haciendo tonterías cuando uno está jugando bien”, dijo Uecker. “Creo que la gente ve ‘Major League’ y piensa en Harry Doyle y piensa que eso es lo que hace Bob Uecker. Yo hago eso a veces, lo hago. Pero cuando estamos jugando bien, no hago tonterías”.

Uecker presidió la emocionante ceremonia que cerró el Milwaukee County Stadium en 2000. Cuando el nuevo estadio de los Brewers se inauguró como Miller Park en 2001, el equipo comenzó a vender "asientos Uecker" en lo alto del piso superior y obstruidos por US$ 1.

El estadio, ahora conocido como American Family Field, tiene dos estatuas en honor a Uecker. Hay una estatua afuera del estadio y otra en la parte trasera de la Sección 422, un guiño al comercial de Miller Lite en el que dijo “¡Debo estar en la primera fila!” mientras lo llevaban a uno de los peores asientos del estadio.

Otro clásico de Uecker: “Cuando llegué a batear con tres hombres en base y dos outs en el noveno, miré al dugout del otro equipo y ya estaban en ropa de calle”.

Después de que los Cerveceros fueran eliminados de los playoffs en 2024, la última temporada de Uecker, "Mr. Baseball" se aseguró de visitar el vestuario y ofrecer apoyo a los jugadores de una manera que solo él podía hacerlo. El jardinero de los Cerveceros, Christian Yelich, dijo después que la parte más difícil de la noche fue hablar con Uecker porque los Cerveceros sabían cuánto deseaba el veterano locutor ver a Milwaukee ganar una Serie Mundial.

“Recuerdo que decías que no importa cuánto tiempo tengas, nunca parece suficiente, y eso parece bastante cierto hoy en día”, dijo Yelich el jueves en una publicación de Instagram. “Siempre me agradecías por mi amistad, pero la verdad es que el placer fue todo mío. Te extrañaré, amigo mío”.