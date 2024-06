Los clasificados…hoy

Un chequeo rutinario a las posiciones de Grandes Ligas nos deja saber cuáles equipos irían a postemporada en caso de que todo permanezca como están a esta fecha.

Primero, se establece que por cada liga van seis equipos, tres ganadores de divisiones y tres por vía del wild card.

En la Liga Americana, ahora mismo están delante los Yanquis en el Este, Cleveland en la Central y Seattle en el Oeste. Eso pudiera variar más adelante pues apenas van dos meses de acción y faltan 4.

En el wild card de la Americana aparecen Baltimore, Kansas City y Minnesota. Noten que no figuran Houston ni Texas, los dos poderosos de la Oeste, pero tampoco Tampa y Boston, otros dos fuertes de la parte Este.

LIGA NACIONAL: Encabezan hasta ahora Filadelfia en el Este, Milwaukee en la Central y Dodgers en el Oeste.

En el wild card, Atlanta, San Diego y Cachorros, en el mismo orden. No figuran, con posibilidades, equipos caros como los Mets, San Luis y Gigantes de San Francisco, entre otros.

Volveremos a mirar esto para la pausa del juego de estrellas.

VLADIMIR

Sigue en recuperación Vladimir Guerrero Jr., aunque se mantiene por debajo en cuanto a exhibición de poder.

El inicialista de Toronto estuvo muy debajo en el mes de abril, con promedio de .229, 3 jonrones, 11 empujadas. Pero, retornó a su forma en mayo con un alto .357, 2 Hrs, 14 remolcadas.

El control sobre su bateo dice que en los últimos 7 días batea .308-2-5, en los últimos 15 días .345-3-9, y en los últimos 30 lo hace para .362-4-19.

Ayer, disparó su 7mo. jonrón del año, y se espera que siga mejorando en ese renglón este año.

Al final, es posible que se quede por debajo de lo que hizo el año pasado con .264-26-94, y naturalmente muy lejos de su mejor temporada ( 2021), con 48 jonrones, 111 remolcadas. (En 2022 tuvo 32 Hrs, 97 empujadas, y así completamos el cuadro).

Nacido en Montreal en 1999 (su padre jugaba allí). Vladi Jr. tiene todo el tiempo por delante para cosechar una excelente carrera. Tiene solo 25 años de edad y es de los pocos con mucho talento sin contrato a largo plazo.

Sin embargo, este año gana US$19.9 millones y será agente libre en 2025.

En su ficha personal dice así: hijo de Vladimir, sobrino de Wilton, primo de Gabriel y hermano de Pablo, todos Guerrero.

NOTAS DE MLB

-Este fin de semana hay serie de tres juegos en Londres, y los participantes serán Filis de Filadelfia y Mets de Nueva York. El año pasado lo hicieron los Cachorros y Cardenales y anteriormente habían estado los Yanquis-Boston…. ¿Dónde se juega? En un estadio de fútbol arreglado para béisbol... Se trata del estadio de West Ham y por ahí anda el video de como lo hacen… En Londres vive un antiguo estelar de los Filis, Chase Utley, quien se mudó a dicha ciudad hace dos años con esposa y dos hijos. Dicen que quieren sus niños crecer conociendo otra cultura y Utley fue nombrado Embajador de MLB en Europa.

- Increíble: el joven dominicano John García disparó 5 dobles en 5 turnos en un partido de clase A. El pertenece a los Astros de Houston y la proeza la realizó en un partido el miércoles.. ¿A quién pertenece aquí? Si no ha ido al draft, este bateo lo pondrá en primera fila para el próximo mes de septiembre de Lidom…. En MLB, 50 jugadores han pegado 4 dobles, pero nunca 5 ..El último fue Jarren Duran, de Boston, el año pasado.

EL LIO: Pregunté ayer qué de nuevo hay en torno al conflicto de la Serie de Titanes entre Lidom y Félix Cabrera-David Ortiz..Todavía no hay solución, pero hay mucha premura porque la liga necesita resolver su calendario…Ya... Es posible que eso se resuelva a principios de semana…Y es probable que parte de la solución sea el propio Cabrera, el hombre de New York.

EL ROBADOR: Vladimir Guerrero Jr. no tiene cultura ni vocación de “ladrón”.. Esta campaña ha robado dos bases en dos intentos, muy poquita cosa… Otro notable, Adrian Beltré, fue más especial: en los 8 años que estuvo en Texas, robó una base por cada campaña, y en dos de ellas fue hecho out en intento. Es decir, en total 8 robos en 10 intentos… Antes de eso era “robador “ pues acumula 121 estafas con 42 outs, un 74%, que no es malo.