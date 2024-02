Tampa Bay Rays (Proyecciones 2024)

Fue en 1998 cuando nació en Grandes Ligas el equipo Tampa Bay Rays, los Rayos de Tampa integrándose a la División Este de la Liga Americana.

En sus primeros años pasaron muchas dificultades pues la costumbre era quedar en los últimos puestos del grupo. Sin embargo, la llegada del manager Joe Maddon en 2006 les cambió el rostro, al extremo de que tan rápido como 2008 fueron campeones de la Liga Americana, derrotando a Boston por el título de liga.

Asistieron a la serie mundial, aunque perdieron fácilmente ante Filadelfia. En 2015, Maddon dejaría el club y Kevin Cash tomó su lugar. De eso hace 9 años.

Con Cash, ahora de 46 años , todo ha sido muy exitoso. En 2020 llegaron otra vez a la serie mundial, aunque perdieron ante los Dodgers de Los Angeles en una contienda muy reñida de 6 juegos.

El año pasado, el club tuvo una excelente temporada de 99-63, quedando segundo de los Orioles. Mejoraron mucho en relación al 2022 cuando finalizaron con 86-76 para el tercer puesto del Este.

CAMPAÑA 2024: El equipo de esta próxima temporada no luce para repetir del éxito del 2023. Perdieron a su principal lanzador Shane McClanahan, quien tuvo operación Tommy John en agosto, y también perdieron al derecho Tyler Glasnow, quien firmó con los Dodgers por 5 años.

Tampa, sin embargo, siempre ofrece buena pelea, y dicen que allí la alineación de cada día la hace una computadora.

En las posiciones de este año tendrán al venezolano René Pinto de regular en la receptoría, en primera el cubano Yandy Díaz, en segunda Brandon Lowe, en el short estará ausente Wander Franco, cohibido por sus problemas con la justicia y suspendido por MLB , hasta ahora.. Su lugar sería tomado en principio por el panameño José Caballero, o el dominicano Junior Caminero, que aparentemente ya está listo. Eso, mientras llega quien sería el titular, Taylor Walls, lesionado hasta fines de abril.

El antesalista es el mexicano Isaac Paredes, y en los jardines el cubano Randy Arozarena, el dominicano José Siri y Jose Lowe.. Los candidatos a ser designado son Harold Ramírez (Colombia) y Jonathan Aranda (Mexico).. Es decdir que Tampa Bay respira latinos por todos lados.

El pitcheo ahora tiene a Zack Eflin, Aaron Civale, Ryan Pepiot, Zack Littell y el cerrador es Peter Fairbanks.

Este equipo no se ve con chance ganar 90 juegos, no pinta para play off.

UN POCO MÁS

- El caso de Wander Franco en República Dominicana sigue en el limbo… Habrá que esperar si se producirá un juicio de fondo contra el jugador o, por el contrario, las partes “se entenderán” fuera de corte.. Si ocurre esto último, la familia de la menor de edad podría retirar la querella, y el Ministerio Público decidir si continúa con el caso o lo desestima.. En tal situación, , posteriormente, toca a MLB si aplica sanciones propias al jugador o se “hace el loco”.

- Por cierto, al comisionado de beisbol, Rob Manfred, empleado de los 30 clubes de liga mayor, le extendieron nuevo contrato hasta el 2029.. Dicen que ese señor gana 5 millones por temporada, lo cual lo convierte en uno de los empleados más caros del negocio del beisbol.

- El amigo Rodney Linares, dominicano de San Pedro de Macorís, sigue de coach de la banca en Tampa Bay, asistente principal del manager Kevin Cash. Linares tiene varios años allí, y anteriormente había sido coach de tercera.. Fue el manager de la selección dominicana en el pasado clásico mundial y no le fue muy bien. El equipo no pasó la primera fase.

- El cerrador de Tampa es un abusador. Tiene recta poderosa y el año pasado tuvo 25 salvados con efectividad de 2.,58…. Se llama Peter Fairbanks. Es un mastodonte de 6.6 pies, en 45 innings ponchó 68, promedio de 13.5 por cada 9 entradas.

- El récord de por vida del manager Kevin Cash está en 739-617 para .547, dos veces ha ganado la división y asistido a una serie mundial. Eso tiene mucho mérito porque Tampa siempre tiene nómina bajita.

CITA." El día de San Valentín es uno de los inventos más ridículos de la historia", dijo Kate del Castillo, famosa actriz mexicana…. ¿Usted qué opina?.