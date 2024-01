Lucha sin valores

En los últimos días me interesé un poco en conocer interioridades de la crisis que afecta ahora mismo al Comité Olímpico Dominicano.

Lo hago porque mis raíces soy olímpicas, y vienen desde el inicio de mi carrera periodística en los años 70. Fui director de prensa del COD 8 años y también una especie de Director Ejecutivo de sus oficinas en la administración de Polón Muñoz.

Por esos tiempos empecé a escribir una gran diversidad de libros de carácter histórico, relacionados con la participación dominicana en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Olímpicos y los Juegos Deportivos Nacionales.

Gracias a ello pude estar presente como testigo de primera fila en los Panam de México 1975 y Puerto Rico 1979, los Centroamericanos de Medellín 1978 y Cuba 1982, y también en los Olímpicos de Los Angeles 1984.

LA ACTUALIDAD: Lo que sucede ahora es fruto de lo ocurrido desde la salida de Luisin Mejía de la presidencia del COD en enero del 2021. ¿Y porqué?

Sucede que el COD tuvo una especie de “dictatura” en la presidencia por 38 años corridos. La primera, del Dr. Puello, duró 21 años (1982-2003), una dictadura “amigable”, adornada por la eterna sonrisa de José Joaquín y su siempre disposición a ayudar al prójimo desde su consultorio médico o en el quirófano. Ahí, Puello ha repartido su bonomía para todos.

La otra, la de Luisín, duró 17 años , pero fue distinta. porque Luisín es hombre de “mano dura”, y “cara dura”, y no le permite pendejadas a nadie.

Cuando Mejía entregó a Colin Acosta en enero del 2021, empezó la debacle. Inclusive, en julio del 2022 Luis Chanlatte le renunció de la Secretarìa General al Colin Acosta “por diferencia en el manejo de los asuntos”.

Luego, en diciembre del 2022, con nuevas elecciones, se unieron José Manuel Ramos, Gary Bautista y Chanlatte , apadrinados por el Ministro Camacho y otros más en las sombras.

Destutanaron al Colin Acosta, pero increíblemente, esos amores han durado solo 13 meses. Ahora, me dicen que están unidos Ramos y amigos con Colin y amigos, para destutanar a Gary y Chanlatte, que no están “acusados de nada”. Solo que los grupos no se entienden, “se caen mal”.

Es que alrededor de estas luchas por el Poder Olímpico parece no hay respeto por Valores como la Amistad, la Lealtad ni nada.

Da pena el movimiento y luce que esto durará buen tiempo.

LAS ÉPOCAS: Parece que esto del período olímpico dominicano se asimila mucho a lo que vivió el país luego del ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Tras el ajusticiamiento, hubo un tiempo de inestabilad de seis años, que incluyó el gobierno de un Triunvirato, elecciones en las cuales ganó Juan Bosch, 7 meses de gobierno y Golpe de Estado a Bosch, guerra civil en 1965, y finalmente elecciones en 1966 cuando ganó Balaguer y gobierno por doce años. Ahora, luego de Puello y Luisin, estaríamos viendo “poca de turbulencia”, hasta que aparezca un nuevo líder olímpico.

Pero ojalá que sea persona honorable, que no tenga apetencias por manejar dinero ajeno ni beneficiarse, y que vaya a servir, no a servirse.. Encontrar esa persona llevará su tiempo, pero aparecerá.

TRES JUEGOS: Esta noche inicia la recta final del round robin, y nadie esperaba que las cosas estarían así. La semana pasada, los Escogidistas dijeron que no volvían al play, y pidieron que rodaran cabezas, señalando inclusive nombres. El caso es que el Escogido está vivito y si gana esta noche se armaría tremendo rebú con Licey.

Los liceístas tenían a César Valdez para esta noche, pero está lesionado en una parte muy extraña para un pelotero (los glúteos), y otro tomará su lugar. Dizque tendrán a Gio Urshela, el colombiano, pero ustedes saben que en beisbol un pelotero nada decide.

Como sucederá con las Estrellas Orientales, que pierden ya los servicios de Fernando Tatis Jr. , detenido por los Padres de San Diego. Tuvo 21 juegos y no hizo gran cosa con su bate.

MILLONES: Dos infielders se llevaron el gran dinero del primer día de firmas. Uno se llama Leo De Vris, es de Azua, aunque por el apellido deberá tener otra ascendencia. Los Padres de San Diego le dieron US$4.2 millones de dólares..El otro es Fernando Cruz, un muchacho de Montecristi, firmado por 4 millones por Chicago Cubs..

Ahí está un nuevo pelotero hijo de Vladimir Guerrero. Se llama Vladi Miguel y firmó con los Mets por unos chelitos, 117 mil dólares.. Ahora son tres pues aparte del grandesligas, hay otro firmado hace par de años llamado Pablo en Texas.

¿Cuál superará al padre?.. ¿Vienen más por ahí?