Los abandonos en Lidom

En el escenario de la Liga Dominicana de Beisbol es común el abandono de jugadores a sus equipos. Los motivos son variados, y están relacionados con distintos factores.

- 1ro: Los prospectos de MLB a quienes se les permite actuar determinada cantidad de juegos para que desarrollen algún elemento de su técnica, o simplemente para que cojan la experiencia de la dura competencia de Lidom. Esto ocurre así en vista de que esos jugadores de liga menor en Estados Unidos juegan con un plan de desarrollo, mientras en su país se juega “para ganar”. Existe la presión por todos lados, y los peloteros deben dar el cien por ciento.

Este campeonato vimos aquí, brevemente, a gente como Julo Carreras , de los Gigantes –Rockies de Colorado, que tuvo una brillante participación. Del Escogido, Junior Caminero de Tampa Bay, de las Aguilas el jardinero Alexander Canario, de Chicago Cubs.

2do. Los Jugadores estelares que tuvieron lesiones durante el año anterior, y que necesitan ponerse en forma para no perder el ritmo. A esos también se les impone un régimen de determinado tiempo de juego, y se van.

3ro. Los jugadores estelares que piden permiso sin motivo de lesiones. Simplemente participan aquí, aunque las razones a veces son ocultas. Es el típico caso de Fernando Tatis Jr., que según interpretan algunos juega con las Estrellas para “ayudar” a su padre, el manager Fernando Tatis, pero el beisbol profesional no funciona así. Mucho menos, desde luego, los equipos de Grandes Ligas pues los gringos son ”gente sin corazón”. Lo de ellos es puro negocio.

Están también los casos de Ronny Mauricio, que todavía no tiene espacio en los Mets de Nueva York, pero se proyectaba como el segunda base. Tuvo tan mala fortuna que se lesionó temprano y perderá casi todo el 2024.. Y aquí está Starling Marte, veterano de los Mets que tiene contrato de 4 años por US$ 78 millones, y juega con el Escogido. ¿ Por qué lo hace, para ponerse en forma o para “ayudar” a su equipo? Porque no es verdad que el dinerito que se gana aquí le hace falta. Piense usted que le paguen 20 mil dólares mensuales, pero en Usa gana casi 20 millones por temporada. Esos números no me dan.

Ahora salen de juego José Sirí, de los Gigantes, y Miguel Andújar, del Licey, y por ahí hay tela por donde cortar.

UN POCO MÁS. Un dato adicional está relacionado con los jugadores que pueden tomar sus propias decisiones, hacer sus propias diligencias de acuerdo a su conveniencia. Y esto es lógico porque es un derecho legítimo de cada quien.

INMORTAL: Julián Tavárez fue llevado a la inmortalidad del deporte dominicano en 2021, por parte del Pabellón de la Fama..Ahora forma parte del grupo de inmortales de la Serie del Caribe, y será exaltado en los eventos del clásico en febrero próximo en la ciudad de Miami.. Una nota de la Confederación dice que Tavárez participó en 8 series y fue parte de cinco equipos campeones, a veces con las Aguilas, otras con Licey. En 11 aperturas, su efectividad fue de 3.75 en 48 innings, record de 5-2 en ganados y perdidos.

EL PABELLÓN. Es preciso recordar que el ceremonial del Pabellón de la Fama correspondiente a 2023 será celebrado este domingo 14 a las 11 A.M. en su sede del Centro Olímpico. El evento se suspendió el año pasado porque coincidió con que la noche anterior hubo el enorme aguacero en Santo Domingo, y el accidente del túnel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez en que murieron 11 personas. Entre los exaltados este domingo estará Adrian Beltré, quien también encabeza las votaciones para Cooperstown.

PAUSA: Este jueves no habrá actividad en Lidom.. Se reanuda mañana viernes y se jugará todo el fin de semana, y seguirá hasta el día 18. Luego vendrá la final a un 7-4.