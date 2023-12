Estrellas sorprenden

El resumen de las dos primeras fechas del round robin es el siguiente.

- Las Estrellas Orientales tienen 2-0 y sorprenden a todos aquellos que no han entendido que este es buen equipo. Este club fue líder de efectividad de la regular, y en el Draf de Refuerzos tomó cinco lanzadores, lo cual los hace más fuerte..Dairon Blanco pegó su segundo jonrón , uno de dos vueltas que ayudó en la victoria. Licey, que había ganado el primer día, se queda en 1-1 luego de perder 4 por 1. En este juego ocurrió algo muy especial..En el noveno, con dos outs, el bateador Erick Mejía pego elevado al bosque derecho, Fernando Tatis jr. perdió concentración, la bola dio en su guante y cayó el suelo, pero rápidamente hizo disparo a primera para hacer el tercer y ultimo out.. Mejía no había corrido.

En la capital, Escogido dominó a los Gigantes 6 por 0 con buen pitcheo de Tyler Alexander.. La noticia aquí es de doble filo: los Leones logran su primer triunfo tras perder el primer dia, los Gigantes salen con 0-2, pero eso no significa mucho.

- Para este viernes juegan los mismos de anoche: Escogido va a San Francisco, Licey recibe a las Estrellas.

Wander Franco

Faltan dos días, 48 horas , para el final del año 2023, pero la pista está super caliente.

WANDER FRANCO: Como se esperaba, no acudió ayer a la cita con la fiscal especial de Menores y Adolescentes, Olga Diná Llaverías. Supuestamente había sido citado para las 11 A.M., aunque los abogados no conocían del caso.

Peor aún, uno de sus exabogados dijo ayer que no atendieron el llamado porque en horas recientes el jugador los había cancelado, (desapoderados). Ya eso lo habíamos señalado en la columna de ayer, y así sucedió.

Un problema serio ahora es que no se sabe quién es el abogado del jugador. Me dicen que él tiene uno en Estados Unidos, ante el caso de la MLB.

Otro punto es que el equipo Tampa Bay no puede inmiscuirse en nada con el jugador. ¿Por qué¿ Porque la MLB lo tiene prohibido en vista de que sobre él pesa una Suspensión Administrativa.

También debemos añadir el tema de su agente, un nativo de Cuba llamado Manny Paula, según se registra.

Todo este panorama indica que Wander está solo en República Dominicana, a expensas de su familia, y le convendría contratar una oficina de abogados de los “poderosos” de Santo Domingo, para que le manejen el caso. Hasta ahora el principal protagonista es su padre, un antiguo pelotero del mismo nombre, que tampoco da acceso mediático.

Al no acudir al llamado de la fiscal, Franco podría ser requerido por otros métodos, o ser declarado en rebeldía o prófugo.

ROLIN FERMÍN: El colega y amigo de Santiago finalmente puso una demanda a las Aguilas reclamando liquidación por servicios de 3 décadas. Rolin había sido separado de la transmisión del club antes de iniciar la temporada, y las cosas quedaron calientes.

El declaró a una periodista llamada Mirian Cruz, de Santiago y en un canal de youtube, que había entablado la demanda, y al mismo tiempo se quejó de no haber recibido solidaridad de sus compañeros periodistas.

Existe en Lidom un procedente con esto pues hace más de 20 años Licey canceló a Guelo Tueni, narrador de 25 años, y Guelo puso una demanda requiriendo liquidación. Hubo juicio de fondo, Licey habría ganado alegando que era un trabajador temporal (de 3 meses), y no merecía tal cosa.

Las leyes de trabajo han cambiado en el país desde entonces, y ya veremos qué pasa en el caso de Rolin.

UN POCO MÁS: Rolin Fermin dijo, en la entrevista, que cada quien puede defender su comida, pero esperaba solidaridad de sus compañeros… Lo mismo sucedió aquella vez con Guelo Tueni, que no recibió respaldo de los demás, pero el asunto quedó ahí, rogando al tiempo que cure heridas.. Un hijo de Guelo, es narrador del Escogido, pero un hijo de Rolin, Rolando Antonio, es comentarista de las Aguilas..

Un lío de múltiples ángulos, pero ojalá las Aguilas se sienten con el abogado de Rolin y lleguen a un acuerdo, evitando juicio.. Así ganarán todos.

COOPERSTOWN: Así marchan los votos para Cooperstown, clase 2024, hasta este viernes.

- Se han computado 62 votos para un 16.1% del total. Faltan todavía 384 votos por conocerse, de acuerdo al conteo de Ryan Thibodeaux.

- Entre los dominicanos, Adrian Beltré camina firme con un 98%, Manny Ramírez ha mejorado algo con 41.9%, Alex Rodríguez igual, Bartolo Colón 1.6%, José Bautista 0%, y José Reyes 0 %.

En los demás, Todd Helton y Joe Mauer tienen 80.6%, Billy Wagner 74.6, Andrew Jones 66.1%, Gary Sheffield 74.2, Carlos Beltrán 64.5%. Se requiere un 75% de los votos, y quien no consiga el mínimo de 5% sale de las votaciones.

CALIENTE: Fernando Tatis jr. anunció que tiene permiso de jugar 20 partidos con las Estrellas Orientales, y anoche consumía su juego número 10..En los dos primeros juegos de la semana pasada se fue de 5-0, pero luego, en sus siguientes 7 encuentros, batea de 24-10, 4 empujadas, 8 anotadas y 5 robos de bases…Si se queda todo el tiempo podría ser factor para que las Estrellas vuelvan a la final, y tal vez una corona. Ese muchacho hace demasiadas cosas.