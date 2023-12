Los fanáticos y actores del beisbol profesional Lidom pudieron presenciar y disfrutar el pasado martes uno de los juegos más disputados y espectaculares de los últimos años.

Fue espectacular, porque las Aguilas llegaron al cierre del octavo ganando 2-0 y creían tener segura su cuarta victoria en línea, impresionante para un equipo en agonía.

Pero en el octavo, Licey hizo cuatro anotaciones juntando algunas cosas, más jonronazo de tres por Mel Rojs J r., que puso el marcador 4 por 2.

En el noveno, contra el cerrador azul Jairo Asencio, todo se complicó, como sucede a veces con el líder de salvamentos de Lidom. Las Aguilas hicieron 3 y tomaron comando de 6-4, otra vez camino de la victoria.

Nada de eso. Licey revivió, reunió hits, bases por bolas, etc. y marcó tres carreras. En el noveno, con un out y hombres en primera y tercera, el manager aguilucho Tony Peña dio cuatro malas a Emilio Bonifacio, aunque se tomó el riesgo de que su pitcher, Jorge Alcalá lanzaría con presión pues las bases estaban llenas.

Apareció de nuevo el bate de Mel Rojas, quien pegó elevado al jardín central, bien profundo. Juan Lagares tomó la pelota resignado, y Licey ganó 7 por 6. Para los azules fue tremendo respiro porque si las Aguilas ganaban se hubiesen puesto a 2 y medio de los Tigres.

¿Y por qué pongo arriba el titulo de que cuiden eso? Porque nuevamente fue un juego tenso, de “echarse vainas" entre ambos equipos. Incluso hubo un instante en el 6to. inning que las bancas se vaciaron, luego de un hit de Elehuris Montero a Hansel Robles.

Los actores de Lidom pudieron ver ese día que Aguilas y Licey siguen siendo un producto Premium, los dos que atraen la mayor cantidad de fanáticos en estos tiempos. Sus directivos deben esparcir el “rumor” entre su gente de que se trata de un espectáculo, y que deben evitar los enfrentamientos personales violentos. Es mejor que jueguen a ganar se diviertan.

El beisbol tiene su zona de peligro pues está presente la pelota, que es dura y cuando golpea puede provocar lesiones muy serias. Y hasta el bate es peligroso, y créanme cuando les cuento que ha sido utilizado en múltiples ocasiones de pleitos. Licey, mientras tanto, le ganó su serie particular a las Aguilas 6-4 y no se miran la cara más en el presente torneo regular.

De LIDOM

EL 34: Las Estrellas Orientales retiraron anoche el número 34 de Felix José….El fue el primero en llegar a los 60 jonrones en Lidom, aunque luego fue superado por Mendy López, con 61, y por Juan Francisco.. José pegó 48 jonrones para los verdes.. Bien merecido ese homenaje.

- Mel Rojas Jr. se marcha luego de su partido de este viernes con Licey. Dice que cumplió con los azules, y dejará el torneo por un acuerdo firmado con un equipo de Corea.. Hace años se viene debatiendo el tema de si no hay posibilidad de un acuerdo con los asiáticos, de forma que no retiren jugadores que firmen para el siguiente año en cada país, sea Taiwan, Japón o Corea.. No ha habido nada al respecto todavía, y la situación permanece, en perjuicio de los equipos locales. Mel Rojas es también espina dorsal del Licey.

LLUVIAS: Este fin de semana será de lluvias, de acuerdo al pronóstico nacional. Anoche mismo se manifestó esa situación cuando hubo lluvia en los tres estadios. Dicen los expertos que la situación podría permanecer hasta el lunes..El calendario regular corre hasta el día 22 de este mes.

DE MLB

Ahora dicen que Shohei Ohtani podría influenciar para que su compatriota lanzador Yoshinobu Yamamoto para que firme con los Dodgers..También sería mucho dinero, porque este señor es muy caro.. Por cierto, en su nombre y su apellido tiene 4 sílabas, algo poco común..

-Los Dodgers dizque tendrían un acuerdo previo en un cambio de jugadores con Tampa Bay…. Llevaría a Los Angeles al lanzador Tyler Glasnow y al jardinero dominicano Manuel Margot.. Los Dodgers están en la calle, comprando a todo aquel que se venda.