Competencia para Beltré

Ya circulan los votos para Cooperstown 2024, y en la lista figuran 6 dominicanos. Repiten Alex Rodríguez y Manny Ramírez y se suman Bartolo Colón, José Reyes, José Bautista y Adrian Beltré.

Manny ha estado en las boletas por 7 años y su máxima cantidad de votos la logró el año pasado con un 33.2%. Tiene los números para ser considerado, pero lo tienen bloqueado por haber sido suspendido dos veces por dopaje, es decir consumo de sustancias prohibidas.

Alex Rodríguez también entra en el mismo saco. Tiene números extraordinarios, pero también fue suspendido, inclusive una campaña completa y se peleó de arriba abajo con el sistema, llegando a entablar demanda judicial contra el comisionado, su equipo los Yanquis, y hasta “el gato”. Tiene dos años en los votos, y en 2023 tuvo su mejor porcentaje, un 35.7%.

José Bautista tuvo una carrera entre 2005 y 2018 con 344 jonrones, 1,469 hits y 975 empujadas, más promedio de .247. No tendrá gran gratificación de votos.

José Reyes también fue buen jugador, promedio general de .283 con 517 robos de bases y 2.138 hits. Fue líder bate en 2011 con .337, y en tres campañas fue líder de robos de bases de la Liga Nacional.

Bartolo Colón ganó 247 juegos, obtuvo un premio Cy Young, pero no mucho más. Tuvo efectividad de 4.12 en 21 años. Tampoco es buen candidato.

Beltré tuvo 3,166 hits, 477 jonrones y 1,707 empujadas, y deberá pasar en la primera oportunidad.

LOS OPONENTES: Con Beltré estarán debutando algunas figuras de los últimos 20 años. El receptor Joe Mauer, quien brilló con Minnestoa, el intermedista Chase Utley, de los Filis, el jardinero Matt Holliday, el antesalista David Wright, entre otros.

Pero, su principal competencia estará centrada en aquellos que han estado los últimos años, y que han subido mucho en los últimos años. Ellos son el inicialista Todd Helton, el relevista Billy Wagner, los jardineros Gary Sheffield y Andruw Jones y Carlos Beltrán.

Este año, Helton alcanzó 72%, Sheffield 55%, Jones 58.1%, Beltrán flojo con 46.5%.

¿Qué significa esto? Que tanto Wagner como Helton tienen una gran oportunidad de ser electos, y eso podría atrasar el chance de los nuevos. No necesariamente para Beltré.

Si es electo, Beltré se uniría a los cuatro dominicanos establecidos. Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz .. Más adelante, dentro de 5 años, también está la ventana para Albert Pujols.

DE LIDOM.- Robinson Canó se marchó de las Estrellas Orientales, pero regresará en breve. El hombre es parte de un grupo de veteranos que promociona una liga en Dubai y hacia allá van. Incluye a Adrian Beltré y Bartolo Colón y me luce que están circulando unos buenos petro-dólares alrededor de esa liga..De otra manera no se explica que añadan a figuras de ese calibre en esa “chercha”..?Beisbol en Dubai?.-. Me suena como hockey de hielo en Constanza.

- Radhamés Liz, del Licey, le metió 6 ceros sin hit a su antiguo club Estrellas Orientales … No es venganza por no haberlo firmado en la agencia libre, es simple circunstancia. El no hit fue roto por un doble de Jonathan Arauz ante J.C. Mejía abriendo el séptimo.

-El Escogido le dio pela a las Aguilas en Santiago, y eso es grave..Cada derrota aguilucha vale como por 5 y las rachas se extienden…Ahora tienen 10 derrotas seguidas en casa y en total 1-10…. Un desastre.

-De las Aguilas, también se marcha el importado César Prieto, pero pronto ingresan Zoilo Almonte y Rangel Ravelo..Algo es algo, dice el refrán.

A UN MES. El torneo de beisbol dominicano inició el 19 de octubre, es decir que este pasado domingo se cumplió un mes de actividad .. También debemos decir que es día de pago (no los 15 y 30 como sucede en las empresas), y hay que despachar gente.. Además de esto último, también algunos peloteros cumplen su palabra –y su contrato- de jugar un mes solamente, y se marchan.

Tal es el caso de Alexander Canario, de las Aguilas Cibaeñas, que anoche tuvo su último juego. Canario es un prospecto cotizado de los Cachorros de Chicago y este año tuvo su debut, tomándose su cafecito en MlB.

Otros que parten hacia el extranjero son peloteros del Licey. Tristin English, Michael Helman, Taylor Lehman, Dan Altavilla, y el colombiano Nabil Crismatt. Así van las cosas.. Otros ingresarán en los próximos días, incluyendo a Jorge Alfaro, del Licey.

DE MLB. El lanzador dominicano Reynaldo Lopez firmó pacto de 3 años con los Bravos de Atlanta. Había pasado toda su carrera con los Medias Blancas de Chicago, y este año lanzó para los Angelinos de Los Angelinos y Guardianes de Cleveland. Tuvo marca de 3-7 y 3.27, y en MLB creen en él todavía porque tuvo buena efectividad y tiene juventud, apenas 29 años de edad. Es nativo de San Pedro de Macorís.