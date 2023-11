Aclaraciones

Resulta que el beisbol profesional en sus planos ejecutivos se maneja con bastante claridad. Uso el término “bastante” porque siempre se quedan algunos secretos, y por lo general se evitan los enfrentamientos públicos.

Por eso, cuando ustedes ven que alguien renuncia o lo desvinculan de un equipo el club siempre le desea suerte. Y el renunciante, o despedido, se va en paz, sin hablar duro y sin chismes públicos. ¿Y por qué? Porque es parte de una industria en la cual no pueden dar mala imagen de persona difícil.

Muy al contrario, debe ser dócil y esperar que otras puertas se abran. Inclusive podría regresar al mismo club.

Por tales motivos, he dado seguimiento a las quejas de Ricardo Ravelo, presidente del Licey, respecto a la Serie de Titanes celebrada en Nueva York. El viernes publicamos una declaración del Dr. Rafael Lantigua, que dio apoyo al empresario Félix Cabrera en el montaje del evento, señalando que la reacción de Ravelo era cosa a tomar en cuenta “para corregir errores cometidos con miras al 2024”.

Ravelo me escribió abundando sobre el tema, texto que presento a continuación.

“Si yo te enseño los chats de todos los grupos de wapp podrás ver que las quejas de la falta de organización no fue solo durante el fin de semana. A mi se me cayeron los dedos de escribirle a Félix Cabrera sobre cómo debían hacer las cosas y no obtemperaba.

“El está acostumbrado a bregar con grupos musicales, pero nunca había hecho un evento de beisbol. Sin embargo, nosotros tenemos la vida viajando con el equipo a Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Mexico, Miami, etc. Y sabemos perfectamente como deben hacerse las cosas,

“Pero, como te dije nunca escuchó ninguna de nuestras advertencias pues Félix es muy cabeza dura y ahí están los resultados. Lo que dice el Dr. Lantigua sobre el afecto es mutuo, él fue una de las personas que más ayudó a resolver los impasses con Félix ya que es una persona muy sensata y junto a su interés de ver su equipo en NY se motivó a sacrificarse durante todo un año para trabajar por la serie. También debo mencionar que nos resolvió muchas cosas que Félix nunca hizo”.

“Yo no digo que nunca iríamos. Lo que digo es que bajo este mismo esquema de ninguna manera volvemos”.

Es bueno que el Sr. Cabrera sepa que el beisbol no es farándula, agrego yo.

LIDOM.- La tragedia ocurrida el sábado en el país, con más de 30 fallecidos, obligó la suspensión de la actividad beisbolera alrededor de Lidom. Lamentables acontecimientos originados por la naturaleza, y también por ser República Dominicana un país sin programas ni inversión en mantenimiento de sus obras…?Son así los demás países pobres?.

Este lunes se celebrará la jornada que correspondía al domingo. En Santo Domingo Licey recibe a las Estrellas, las Aguilas al Escogido en Santiago y los Toros a los Gigantes en La Romana.. Hasta ahora, los Gigantes caminan fácil a una clasificación con bonito record de 15-7…Las Estrellas tienen una racha de 4 victorias pues su juego del viernes en Santiago fue suspendido en el tercer inning… Los equipos de abajo son las Aguilas, con 6-14 y el Escogido con 10-14.. Los Toros están en cuarto lugar, pero con record negativo de 11-12.

¿Cuáles managers están en “salmuera”… Víctor Estévez, del Escogido, y Lino Rivera, de los Toros.. Ninguno puede descuidarse mucho, deben buscar pronta recuperación pues ya se acerca la mitad del calendario, que son 25 juegos.

- Los ejecutivos de Lidom deben instruir a sus árbitros para que no pierdan el control del tiempo en los juegos. Se está haciendo normal que los partidos duren más de 3 horas y media, y si es así lo del reloj no vale la pena. Lo ideal es que no crucen de 3 horas, más o menos.

EL BONI: La estatura de Emilio Bonifacio en la pelota dominicana no es para estar polemizando en las redes… Eso debe dejarlo a otros, pero de esa forma daña su figura, en el presente y en el futuro.. Ahora tiene un dime-direte con Ricky Ravelo, el hijo del presidente del Licey.. Pero Ricky tiene par de ventajas sobre Bonifacio: 1) No tiene función alguna en Licey, pero empuja por muchos lados.. y 2do.. Le encanta la polémica y el enfrentamiento.. A Boni que revise eso, porfa.

DE MLB: Miguel Andújar, que puede ser infielder y jardinero, ya tiene pacto con los Atléticos de Oakland para el 2024. Firmó por US$1.7 millones, y va a los entrenamientos a ganarse un puesto. El año pasado, él tuvo contrato de un año con los Piratas por 1.5 millones, pero tan solo agotó 84 turnos arriba pasando la mayor parte de su tiempo en triple A. Andujar tiene 28 años de edad, con chance de recuperar terreno.. Muchos anhelan que repita su temporada de debut como regular en 2018, para los Yanquis, con promedio de .297, 27 jonrones, 92 empujadas.. Eso jamás se ha repetido.

- El ex yanqui Jake Bauers fue cambiado hacia los Cerveceros de Milwaukee..Los Yanquis recibieron dos novatos, el jardinero Jake Alvina y el pitcher Brian Sanches (con S). Los Yanquis tienen un allante dizque están en el mercado de la agencia libre buscando gente importante, pero no hay nada concreto aún.

-El lanzador dominicano Luis Severino es apetecido por los Mets de Nueva York, según rumores. Severino viene de una campaña de 4-8 y 6.65 de efectividad en 18 aperturas. Ha estado con los Yanquis desde 2015, y agotó un contrato de 5 años por US$52 millones. Su edad de 28 años le permite aspirar un nuevo pacto siquiera por 3 años y 70 millones, por citar una cifra.