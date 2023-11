¿Y las Aguilas, clasificarán?

Finalizó en 9 la cadena de derrotas de las Aguilas Cibaeñas con su triunfo del miércoles 3-2 ante el Licey. Se mantiene la distancia de que en el presente campeonato los equipos pierdan en casa, ganen en la ruta.

Ejemplos: Licey tiene ahora 3-8 en el estadio Quisqueya (y 8-1 en la ruta, algo increíble). Las Aguilas tienen 1-10 en el Estadio Cibao, “antiguamente llamado Valle de la Muerte”, y en la ruta tienen 5-4.

Fue, de hecho, la primera victoria de Tony Peña como manager luego de 3 derrotas. El había perdido sus dos primeros de la semana pasada, y también el pasado martes.. (Había barrido al Licey en Nueva York, pero esos juegos “no valen”, eran de exhibición”.

Ahora llega la pregunta que se hacen los parciales: ¿podrán clasificar las Aguilas para el round robin teniendo un record tan feo, 6-14?. Cualquier respuesta es solo apreciativa pues aquí no se puede aplicar matemática.

Lo único cierto es lo siguiente:

- A las Aguilas les quedan 30 juegos. En Lidom de este año se clasifica hasta el 4to. y por lo regular una cifra de 25 victorias (25-25) es lo más adecuado, aunque no es garantía.

- Las Aguilas deben ponerse como meta alcanzar esas 25 victorias, para lo cual deberían de ganar 19 de 30. ¿ Es posible hacer eso? Desde luego, aunque no es usual que luego que usted agote un 40% con marca de 6-14 para promedio de .300, el resto de la jornada vire todo. Si el equipo tiene 19-11 en lo adelante su promedio sería de .633, y eso no es común.

A favor, el aguilucho tiene la realidad de que cuentan con nuevo equipo y nuevo manager, bueno y experimentado (Tony Peña). El ingreso de nuevos talentos como Jonathan Villar, Christopher Morel y Elehuris Montero marca una diferencia muy favorable. Además de una notable mejoría en su cuerpo monticular, incluyendo relevistas tan duros como los noveles Jorge Alcalá y Osvaldo Bidó, más Richard Rodríguez. Bidó es un joven que lanzó este año para los Piratas, con 58 ponches en 50 innings.

Este enfoque es a favor de las Aguilas y su intento de clasificar, viniendo desde abajo pues están a 4 juegos del cuarto lugar que ocupan los Toros.

Ellos, los cibaeños de Santiago, tienen un buen equipo. Solo les falta sumar victorias para cuadrar los números.

Este viernes reciben a las calientes Estrellas y el sábado visitan al Escogido.

EL LÍO: Para esta edición tuvimos una declaración del doctor Rafael Lantigua, del comité organizador de la Serie de Titanes en Nueva York. Lantigua no le da gran importancia a lo declarado por Ricardo Ravelo pues las relaciones con el ejecutivo azul quedaron muy bien… Yo le comento al doctor que eso lo hacía Ravelo para que dejen a José Offerman tranquilo, y llamar la atención sobre su persona. El doctor guardó silencio… Pero cree lo mismo que yo, que la serie vuelve bien el próximo año, tal vez en Yankee Stadium. Los organizadores ganaron demasiado dinero (millones en dólares).

LOS MVP: No hubo sorpresa para estos premios. Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr. ganaron el MVP de las ligas Americana y Nacional, pero eso no es noticia. Tampoco lo es que los hayan ganado en forma unánime pues no tenían competencia. .Esta vez no apareció ningún necio.

Otros dos venezolanos habían ganado el MVP, Miguel Cabrera y José Altuve.

¿Y cuáles dominicanos han ganado MVP? Jorge Bell, Sammy Sosa, Alex Rodríguez y Albert Pujols 3 veces cada uno, Vladimir Guerrero y Miguel Tejada.

DE INTERÉS: José Ramírez está aburrido en Baní y quiere jugar con el Escogido. Se presentó a las prácticas ayer y dice que entrará a fines de mes. Si lo hace, será el jugador de más cartel de la liga..

Falta que Vladimir Guerrero (cambiado por Ramírez) decida reforzar a los Toros.

Manny García renunció a la gerencia de las Estrellas Orientales..?Qué pasó ahí?. Lo más probable es que su jefe inmediato,José Mallén Calac, ejerza la posición.

El comisionado de beisbol de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció que la ciudad de Atlanta será anfitriona del Juego de Estrellas del 2025. El próximo año será en el Globe Field, de Texas.

El debut de los Atléticos de Oakland en Las Vegas será en 2028. Ya empezaron a construír el estadio.