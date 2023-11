Cole y Snell, los Cy Young

Fue fácil para Gerrit Cole y Blake Snell ganar el premio Cy Young del 2023 en Grandes Ligas.

Cole, de los Yanquis, fue una votación unánime recibiendo los 30 votos de primer lugar, y es el primer Cy Young en su carrera.. Tres dominicanos estuvieron en los votos, Luis Castillo de Seattle recibió 23 puntos, Framber Valdez, de Houston, 6 y Felix Bautista, de Baltimore, 3.

Snell, de San Diego, ganó fácil también con 28 votos de primera lugar. Es su segundo Cy Young pues había ganado su primero con Tampa Bay en 2018 (21-5 y 1.89). Ahora lo gana con marca de 14-9 y 2.25.

Los otros dos votos de primer lugar fueron a manos de Logan Webb, de San Francisco, y Zac Gallen, de Arizona.

LOS MVP.- Hoy anuncian el MVP de ambas ligas. En la Americana deberá ganar Shohei Ohtani, en la Nacional el venezolano Ronald Acuña.

En su ofensiva, Ohtani tuvo .304, 44 hrs., 95 empujadas, con OBP de .412. En pitcheo, 10-5 y 3.14 con 167 ponchados en 132 innings. Sus oponentes son Corey Seager y Marcus Semien, ambos de Texas.

Acuña tuvo .337, con 41 Hrs, 106 empujadas y 73 robos en un año super completo.

UN POCO MÁS: La campaña de Acuña fue extraordinaria. Fue líder en robos de bases, en OBP con .416,en anotadas 149, en hits 217, en turnos 643 y OPS 1012.. Eso se llama un año excepcional, y deberán votarlo en forma unánime.

Sus contrarios, Mookie Betts y Freddie Freeman, tuvieron buenas temporadas… Igual que Corey Seager y Marcus Semien, en la Americana, ambos de Texas… Me permito recordar que solo se toma en cuenta lo hecha en la campaña regular, nada de play off. Por eso, ustedes ven que el manager campeón, Bruce Bochy, de Texas, obtuvo solamente 3 votos.

PAT MURPHY : Los Cerveceros de Milwaukee nombraron a Pat Murphy nuevo manager.. Murphy, de 65 años de edad, había estado de coach de la banca los últimos 8 años con el anterior dirigente Craig Counsell, quien acaba de firmar con Chicago Cubs..Murphy firmó por 3 años. Había tenido una experiencia anterior cuando dirigió interinamente a los Padres de San Diego en 2015 y tuvo marca de 45-54.

Ha tenido experiencia mala en Lidom. Fue manager de los Toros del Este en 2017-18 cuando Stanley Javier era gerente del equipo. Cuando habían pasado 5 juegos, el equipo tenía 0-5 , Murphy renunció y se largò. El venezolano Carlos Subero tomó las riendas del club, que no pudo recuperarse finalizando en el sótano con 19-31.

EL CHISME: En distintos medios radiales se habló ayer de que El Tiguerito (la mascota alegre del Licey), se había quedado en Estados Unidos al viajar con el club de la Serie de Titanes. Ayer indagué en la oficina azul, y el resultado es el siguiente. El Tiguerito no pudo hacer el viaje porque le negaron el visado aquí, y quien se uniformó como tal allá fue el RecogeBates (nadie en Licey sabe los nombres de los dos).

NO OFERTAS: El dominicano Teoscar Hernández estuvo en el grupo de figuras relevantes que no recibieron la Oferta Calificada en Grandes Ligas (US$20.325 millones). Teoscar tuvo un buen año con los Marineros de Seattle, con 26 jonrones, 96 empujadas, OBP de .305 y promedio en .265.. El tiene 8 años en las mayores, 31 años de edad, y puede conseguir un buen pacto de 3 años en la agencia libre. Es nativo de Cotuí.

NUEVA YORK: Esta noche hay juego en el Estadio Quisqueya, Licey visita al Escogido… No es reasignación. Es parte del reajuste que hicieron con motivo de la Serie de Titanes, en Nueva York.

BUSCAPIÉ. Ricardo Ravelo, presidente del Licey, lanzó ayer un pitcher rompiente o una recta de 110 millas. Dijo que la desorganización reinó en la Serie de Titanes en Nueva York, y que si no arreglan eso Licey no vuelve…Desde luego, ahora se sentarán las partes y, como los políticos, la gente del señor Félix Cabrera prometerá mejoría en todo. No lo olviden que así será.