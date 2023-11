Opinan Duquela y Solano

Dando seguimiento a la controversia sobre la actuación dominicana en los Panamericanos de Chile, en Listín Diario hemos recogido opiniones de algunos técnicos y experimentados dirigentes deportivos. Publicamos una extensa opinión de Marcos Díaz, alto directivo de la WADA.

Algunos directivos federados consultados decidieron no emitir opiniones, lo cual no es raro en el medio dominicano. La especialidad de aquí es “agacharse”, no dar la cara para no comprometerse, pero otros dan la cara.

Leamos lo que dicen Rafael Duquela Morales y Bienvenido Solano, dos dirigentes en semi-retiro, pero ambos de la vieja guardia, con gran conocimiento del tema.

SOLANO: “Para mí no fue lo que se esperaba ya que quedamos por debajo de participaciones anteriores. Se ve un estancamiento del deporte nacional y eso merece una revisión profunda con las entidades envueltas: . Miderec, COD y federaciones para encontrar la causa del mal”.

DUQUELA: “Fue un verdadero retroceso. También hubo superación y un extraordinario esfuerzo de los atletas ubicados en disciplinas no convencionales. No es solo medallas. Hay que tener voluntad social.. Los dirigentes solo son organizadores y administradores . No son atletas. Revisemos el sistema deportivo nacional. Llegó al fondo”.

NUEVO MANAGER: Los Angelinos de Los Angeles ya tienen nuevo manager, se llama Ron Washington y tiene una larga experiencia como dirigente y como coach. Washington fue manager de los Texas Rangers por 8 años, entre 2007-2014, y estuvo presente en dos series mundiales (2010-12). Perdieron la primera ante los Gigantes, la segunda frente a San Luis.

Luego ha estado en distintos clubes como coach, el último de ellos los Bravos de Atlanta.

Y si alguien lo ha olvidado, me permito recordarles que Washington, de 71 años de edad, dirigió brevemente al Licey en la campaña 1999-2000.

Fernando Ravelo, quien terminó en la gerencia general del club ese torneo, me conversó anoche sobre el caso. Dice que el equipo estaba mal en la parte final de la regular y Washington fue despedido. Licey tuvo marca de 23-25, pero lo despidieron y pasó a dirigir Elvio Jiménez, y luego Teodoro Martínez. En el round robin, Licey tuvo 8-10, y a la final pasaron Aguilas –Estrellas.

Los Angelinos tendrán un invierno interesante pues quieren retener al japonés Shohei Ohtani para la temporada 2024. Ohtani está en la agencia libre, y le han hecho la oferta calificada por US$20 millones. Pero, no podrá lanzar próximo año debido a la operación Tommy John.

UN POCO MÁS: Hay la posibilidad de que Shohei Ohtani firme un pacto a largo plazo, condicionado a que no cuente la campaña 2024. Es decir, el primer año sería un salario bajito, y empiece a subir a partir del 2025, cuando ya pueda lanzar.. Eso se sabrá pronto, durante esta próxima Navidad o antes.

LAS AGUILAS: A mitad de juego, las Aguilas perdían de los Toros 7-2 anoche en La Romana. Si perdieron, habrán perdido sus dos primeros bajo la dirección de Tony Peña…pero, lo más relevante es que ahora entran a una pausa especial con una serie de tres juegos de exhibición en Nueva York, ante el Licey..Esta actividad se ve ahora como una gran molestia pues nadie quisiera enfrentar esa festividad en medio de una racha negativa.. Pero no hay remedios, y ambos equipos viajan esta tarde y se miden mañana en Citi Field a partir de las 6 de la tarde.. Lo más que pueden aspirar es ganar 2 de tres a sus poderosos rivales, y venir contentos de allá… De lo contrario, las cosas serán difíciles.

Sin embargo, todavía hay espacio de recuperación en el calendario de Lidom. La serie será transmitida por Digital 15, y la cadena de transmisión está en manos del poderoso Virgilio Rojo.

EL TIEMPO: La Lidom debe estar vigilante ante la duración de los juegos, que andan siempre cerca de 3 horas y media.. Si no consiguen bajar a las 3 horas, quiere decir que el sistema no está funcionando.. Además, pienso que la Lidom ya debe acostumbrarse a jugar desde las 7:05, no a las 7:35, como vienen ocurriendo ahora… Deben entender que a cada juego irá la misma cantidad de gente, dependiendo del lugar que ocupe en el standing y quien sea el rival.

DE MLB: Inscriba a Carlos Febles como coach de tercera para los Azulejos de Toronto a partir del próximo año. El hombre no volverá con Boston luego de estar en la organización más de 15 años.,. Miguel Andújar fue puesto en waivers por los Piratas y reclamado por los Atléticos de Oakland..Aquí, pertenece ahora al Licey y dice que jugará pronto.