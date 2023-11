¿Estancamiento o retroceso?

Si algún dirigente olímpico desea defender positivamente la actuación del país en los Panamericanos de Chile puede hacerlo, incluyendo a la gente del Gobierno, el Ministerio de Deportes.

Pero deberán referirse solamente a aquellos deportes que cumplieron muy bien, según los resultados. Federaciones como beisbol, baloncesto, fútbol y un montón más deben aceptar la parte negativa de su participación.

Porque las 32 medallas estuvieron concentradas en unos cuantos deportes: atletismo 9, judo 6, pesas 5, boxeo 3, karate y un oro solitario de Audrys Nin en gimnasia.

Pero la delegación dominicana estuvo participando en 36 deportes con 238 atletas y las medallas se quedan en manos de unos cuantos.

Este resultado de los Panamericanos 2023 no se compadece con lo sucedido en los últimos Juegos Olimpicos ni en los dos últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El mejor ejemplo es este ultimo evento. En 2014, en Veracruz, México, Dominicana obtuvo 77 medallas con 20 de oro. Pero, 4 años después en 2018 en Barranquilla, Colombia, el país dio un gran salto con 107 medallas, 25 de oro.

En los Centroamricanos hay una escalera fija en cuanto al dominio. Se han repetido los primeros cinco lugares, con alguna diferencias entre subir y bajar. Esas naciones son México, Cuba, Colombia, Venezuela y Dominicana, que ha quedado en 5to. lugar en ambas ocasiones.

Se da casi el mismo caso de los Panamericanos, que tiene el siguiente grupo dominante. Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Dominicana y Perú.

El resultado de Chile no tiene justificación pues se supone que en cada evento se debe avanzar, no retroceder. Si hay avances en Centroamericanos y en los Olímpicos, por qué no en los Panamericanos?

La dirigencia olímpica debe ser humilde y aceptar lo negativo. Porque de lo contrario estarían queriendo tapar “el sol con un dedo” y eso es imposible.

NUEVO MANAGER: Debemos asumir el tema de cambio de manager en las Aguilas como algo natural en Lidom. Un equipo tan poderoso y competitivo como las Aguilas no quiere, jamás, darse el lujo de caminar sobre arena movediza y por eso sacrifican al manager José Leger, ingresando al puesto al legendario Tony Peña.

Ya Licey lo hizo cuando canceló manager y gerente con apenas 12 juegos celebrados hace dos torneos, entrando Audo Vicente y José Offerman. El equipo clasificó a round robin, aunque no fue campeón. Algo es algo.

UN POCO MÁS: Este lunes hice una entrevista “zoom” a Tony Peña, y está disponible en la plataforma digital de Listín Diario. Tiene detalles inéditos, y dice, entre otras cosas, que ha firmado solo por un año, con la intención de salvar el año para su equipo. Por cierto, con su llegada a las Aguilas se da el caso de que su coach de banca, es decir asistente del manager, será su hijo T.J. Peña, lo cual ocurrirá por vez primera en Lidom..Si ha sucedido antes, agradezco la colaboración.

TRES MANAGERS.. Un trío de managers fueron nombrados ayer en MLB:

Stephen Vogt, un ex receptor que ha resultado premiado más rápido de lo que él mismo creía. En 2022 estuvo bateando en Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland, en sus funciones de receptor. Se retiró y a los 39 años aceptó un cargo de coach de control de calidad con los Marineros de Seattle. Ahora se inscribió como candidato en todos los equipos que necesitan manager, y salió premiado con los Guardianes de Cleveland.. Firmó por 3 años.

- Greg Counsell firmó con los Cachorros de Chicago, una gran sorpresa. Públicamente se sabía de entrevistas con los Mets de Nueva York y Cleveland, pero al final parece que en Chicago le pusieron una oferta irrechazable. Estuvo 9 años dirigiendo a Milwaukee, y está muy cotizado.

- Carlos Mendoza también se sacó la lotería siendo designado manager de los Mets.. Estuvo de coach de banca de Aaron Boone en los Yanquis el año pasado, y luce que su nombre había circulado por varios clubes. Es nativo de Venezuela, y en Nueva York solo cambiará de parque, de Queens al Bronx.

Quedan pendientes otros equipos, como Padres de San Diego,Angelinos de los Angeles y Astros de Houston. En el caso de Houston, se ha citado como candidato al dominicano Rodney Linares.

FALLECIMIENTOS: Dos personalidades conocidas han fallecido los últimos días en Santo Domingo. Primero, el Dr. Carlos Lamarche Rey, cardiólogo, y deportista de gran trayectoria, desde los años 60 con Wiche García Saleta. .. Este lunes partió Raul Pérez Peña, político de larga data, de la gente seria de este país, y fiel seguidor del deporte. Mis condolencias a sus familias.

LIDOM: Las Aguilas, ahora de Tony Peña, juegan esta noche en su parque ante el Escogido y será el juego de más atención en la fecha. Tienen 6 derrotas corridas y 1-8 en el Estadio Cibao…En la capital, Licey recibe a las Estrellas en su cumpleaños 116 (los azules), mientras los Gigantes visitan a los Toros. .. Este martes, Licey entrega los anillos de campeón del torneo pasado.