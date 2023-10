Los diez primeros

Al cumplirse 4 fechas del inicio de la pelota invernal dominicana, se manifiesta un equilibrio entre los seis equipos. Es tan así, que hay cuatro con record de 2-2, un 5to. equipo tiene 2-1 y un sexto, los Toros, 1-2.

¿Es esto una pequeña muestra de que el torneo de este año será equilibrado y que la serie regular correrá así? Es temprano para adelantar ese juicio, y habría que esperar los primeros diez o doce juegos.

En tiempos recientes, ha ocurrido que algunos clubes empiezan muy mal (con 1-9, 2-8, 2-10), y luego les ha resultado difícil una recuperación. Eso ha sucedido, por ejemplo, a los Toros, que llevan ya dos torneos seguidos sin clasificarse.

Ahora, Escogido empezó con 2-0, pero perdió sábado y domingo ante Estrellas y Licey. Las Aguilas iniciaron igualmente con 0-2, venciendo luego a Toros y ayer a los Gigantes por blanqueada.

EL RELOJ: En estas cuatro primeras fechas ha habido un tiempo de duración de los juegos más o menos decente, pero tendremos que revisar el box score de cada día a ver si la liga y sus anotadores se animan a poner esa información, como ocurre en MLB.

De otro modo, uno no tendría información valida para hacer juicios de valor, porque ahora mismo no es tan prudente pues muchos perdieron el control de los comienzos debido a las ceremonias de inauguración.

Chilote Llenas, gloria del beisbol dominicano, estuvo hablando ayer del tema en La Hora del Deporte, y dice que esa medida es muy saludable y que caminará bien en Lidom.

Por cierto, en distintas ocasiones se penalizó a los pitchers que no respetaron el reloj de pitcheo (que aquí es de 20 segundos en lugar de los 15 de Grandes Ligas). Y hasta un bateador que estaba en dos strikes fue declarado out al no ingresar a tiempo a dar continuidad a su turno.

Pero, es prudente que la Lidom y sus árbitros mantengan la firmeza en la aplicación de estas reglas, evitando ser abusivos ni arrogantes.

Hay un nuevo beisbol y eso usted lo observa por todos lados. Viendo juegos de MLB en la TV usted mira que en cualquier inning entrevistan al manager, y hasta jugadores que han hecho algo, lo cual era impensable en tiempos pasados.

Mitch Garver le dio jonrón a Framber Valdez en el segundo inning de este domingo, y de inmediato lo entrevistaron para la TV.

EXTRAÑO: En 2022, Jeremy Peña, short de Houston, disparó 22 jonrones en más de 500 turnos, y luego ganó el premio MVP de la Serie Mundial. Este año, en 577 turnos se limitó a diez jonrones, y su último tablazo de cuatro esquinas ocurrió el 5 de julio, hace casi 4 meses..?Por qué sucede eso?

LO RARO: Hasta el partido de anoche en Houston, en esta serie de campeonato se ha dado el siguiente caso.. Texas ganó dos en calidad de visitante abriendo la serie, Houston fue a Arlington ganando los tres en igual condición.. Nadie había ganado como home club…hasta anoche.

6TO. JUEGO: La noche del viernes, José Altuve dio jonronazo de tres carreras contra el dominicano José Leclerc, salvando el juego para Houston..Ese mismo día, jonrón de emergente por Alek Thomas y sencillo de Gabriel Moreno, le arrebataron a Filadelfia lo que parecía una victoria y Arizona empató a dos.

Sin embargo, Filadelfia remontó el sábado ganando fácil, están delante 3-2, y hoy lunes retornan a casa buscando rematar.. Sobre todo, porque llevan al montículo a uno de sus dos estelares lanzadores, Aaron Nola.

De esta serie, ofrezco los siguientes datos:

-El sábado, Bryce Harper se robó el home, y a los 31 años es el jugador de mas edad en hacerlo en postemporada. En la serie, Harper batea de 16-5 para .313 con 2 jonrones.

-Kyle Schwarber batea de 17-7 para 412, 5 jonrones, todos solitarios. También ha recibido 5 bases por bolas. El dominicano Johan Rojas de 18-3, para .167, un triple.

De Arizona, Ketel Marte de 21-9 para .429, y Geraldo Perdomo de 17-4, con jonrón… Corbin Carroll de 19-2 y no ha ayudado en nada, mientras Tommy Pham lo hace de 13-1..

- Zack Wheeler, de los Filis, tiene 2-0 y 2.08 de efectividad, con 16 ponchados en 13 innings..

NOTAS: Los Dodgers anunciaron ayer el regreso del manager Dave Roberts para el 2024..El está allí desde el 2016..Los Gigantes de San Francisco recibieron permiso de San Diego para entrevistar a su manager Bob Melvin, a quien desean para la próxima campaña. Es una modalidad de MLB, pues hace dos años San Diego hizo lo mismo cuando Melvin era dirigente de Oakland.. A Melvin le queda un año más de contrato, pero ya ha sido ratificado para la próxima temporada… El record del equipo este año fue 82-80, pese a tener un monton de estrellas…. Gabe Kapler, cancelado manager de San Francisco, fue entrevistado para el puesto de gerente general de los Medias Rojas de Boston, se informó el fin de semana….En redes ví que José Ramírez, que ahora pertenece al Escogido, dijo que jugará un mes este año con este club… ¿Será cierto?.. Dizque vieron al venezolano Ronald Acuña Jr. tomando avión para la parte Este de República Dominicana, a vacacionar en familia..Acuña tiene dos niños bien pequeños.