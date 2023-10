Cambios en Lidom

A 48 horas del comienzo de “la pelota dominicana”, veamos pequeñas notas de los movimientos que han sufrido los seis equipos a nivel de oficina, gerencia y manager.

Es importante esto porque no solo se producen cambios a nivel de peloteros, mucho más que ahora que será el primer campeonato con la agencia libre.

TIGRES DEL LICEY: Es el equipo campeón del pasado torneo, su corona 23, despegándose de un empate que tenían con las Aguilas Cibaeñas. El club repite a su presidente Ricardo Ravelo, quien va a su tercer año. Ellos rompieron una regla de los últimos diez años que otorgaba solo dos torneos a cada ejecutivo, pero parece que no hubo ambiente para un cambio y siguen con Ravelo. La gerencia se mantiene igual con Audo Vicente, y el manager José Offerman.

ESTRELLAS ORIENTALES: Estuvieron en la final del año pasado, pero tienen algún cambio en la oficina. No retuvieron los servicios del gerente del año pasado, Félix Peguero, y en su lugar contrataron a Manny García, en un hecho poco usual. ¿Por qué? Porque Manny era coach de pitcheo de las Aguilas, y lo convirtieron en Gerente.. En los demás puestos, repiten al manager Fernando Tatis (padre) y el presidente Miguel Feris Chalas..También, tienen un nuevo ejecutivo en Operaciones de Beisbol en el señor José Mallén Calac, quien ya fue campeón como gerente en el campeonato 2019.

GIGANTES DEL CIBAO: También tienen un cambio importante. Luis Urueta, que fue manager los tres últimos años, ahora será el gerente, y el puesto de manager lo ceden a Wellington Cepeda, quien era su coach de pitcheo.. (Por cierto, ellos dos ahora laboran juntos en MLB con los Marlins de Miami, Urueta es coach de la banca y Cepeda coach de bulpen). El señor Alfredo Acebal va a su segundo año como presidente.

LEONES DEL ESCOGIDO: Se mantiene el presidente Luis Manuel Bonetti y en la vice ejecutiva José Miguel Bonetti. El gerente general es Luis Rojas, y estrenan nuevo manager con el joven Victor Estévez.

TOROS DEL ESTE: Hay cambios en la gerencia, y ahora es Jesús Mejía, ex gerente de los Gigantes. Y regresa de manager el boricua Lino Rivera, campeón con ellos en 2020.

AGUILAS: Víctor García Sued sigue de presidente, José Leger de manager y Angel Ovalles de gerente. Todo igual, buscando el empate con Licey.

EN APRIETOS: Texas Rangers fue a Houston y le ganó sus dos juegos. El primero 2 por 0, este lunes 5 por 4, y el panorama se pone muy feo para los Astros. Ahora van a Arlington para tres juegos, con la posibilidad de que terminen allí.

Lo de anoche para Texas fue repartido. En el pitcheo, Nathan Eovaldi estuvo más o menos dominante, aunque al final le marcaron 3 carreras en 6 innings , 9 ponchados.. Aroldis Chapman tiró el 8vo. pero permitió el segundo jonrón del partido para el cubano Yordan Alvarez y 6to. de la postemporada… Entró José Leclerc, quien dio dos bases por bolas ese inning, resolvió y también en el noveno de 1-2-3.

Houston no pudo ganar el juego porque Framber Valdez no estuvo bien, en 2.2 innings permitió 7 hits, incluso un jonrón. En dos juegos de play off tiene 7 entradas, 11 hits y efectividad de 11.57..

Y otra clave negativa fue el 5-0 que bateó José Altuve, es decir 5 fallos, y eso es terrible para los Astros. Cuando el Pequeño falla,la cosa es grande.

MUJERES:Dos mujeres fueron noticias ayer en el beisbol, aunque este es un deporte de “hombres”.

1ro. La “china” Kim Ng no sigue como gerente de los Marlins, puesto que desempeñaba desde el 2020. ¿Y cuál fue el lío, dirán algo o jugarán a la diplomacia?

2do. La señora Alyssa Wakken es coach de los Gigantes de San Francisco desde 2020. Ayer fue entrevistada para el puesto de manager, que está vacante luego del despido de Gabe Kapler.. ¿Una mujer manager de Grandes Ligas? ¿En serio?