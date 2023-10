Los favoritos

Hoy inicia la postemporada de Grandes Ligas, que involucra 12 equipos, 6 en cada liga. Se clasificaron los 6 ganadores de las 6 divisiones, 3 en la Americana y 3 en la Nacional. Más 6 wild cards, lo que en en español llaman “comodines”.

Estos wild card son aquellos que tienen los mejores records de la liga, no importa en qué división se encuentren. Por ese motivo reglamentario, vemos que de la División Este de la Americana participan 2 equipos ( Tampa y Toronto como wild card).

- Como la gente pregunta, debo aclarar los siguientes puntos.

- A los 3 ganadores de wild card para el primer play off se suma el ganador de división de menos victorias (en la Americana Minnesota y en la Nacional Milwaukee).

- Las primeras series serán de 3-2, son “pequeñas” y rápidas, y se juegan en la ciudad que tenga mejor record entre los dos equipos participantes y en forma corrida. No hay viaje.

- Las segundas series, llamadas Divisionales, serán de 5-3, involucran a los equipos que fueron favorecidos con un “Bye”. Este año se clasificaron así en la Americana Baltimore y Houston, los de mejores records, y en la Nacional Atlanta y Dodgers.. Houston finalizó igual que Texas (90-72), pero le ganó su serie particular.

-Las series por el campeonato de liga y la Mundial, es decir, la final, serán a 7-4. El equipo más ganador de la serie regular fue Atlanta, dirigidos por Brian Snitker, con 104 triunfos. Baltimore ganó 101.

FAVORITOS: En esta primera fase hay favoritos, pero también hay series que lucen màs o menos igual.

- En la Nacional, Milwaukee sale con ventaja sobre Arizona Diamondbacks, a pesar de que no contarán con uno de sus mejores pitchers, Brandon Woodruff, con problemas en el hombro derecho. Este año, Woodruff no lanzó mucho, solo 11 apariciones con 5-1 y 2.28. Filadelfia saldrá favorito ante los Marlins, que gustan de hacer líos en play off.

En la Americana, Texas y Tampa Bay parecen con fuerzas similares, pues los Rays ganaron finalmente 99 partidos. Texas tiene más bateo, pero Tampa sabe ganar y la serie será en casa. Toronto tiene la ofensiva ante Minnesota, pero estarán de visitantes y los Mellizos se sienten bien en casa.

Los fanáticos piensan que Atlanta y Houston van directo a la serie mundial, pero la MLB no es así. Siempre hay sorpresas.

EL TERCERO: Phil Nevin, de los Angelinos, se convirtió ayer en el tercer manager cancelado en pocos días en Grandes Ligas. Antes de él, Gabe Kapler, de los Gigantes, y Buck Showalter, de los Mets de Nueva York. Los Angelinos tuvieron marca de 73-89 para el cuarto lugar de la División Oeste, un tremendo fracaso. Solo quedaron delante de Oakland, que perdió 112 juegos con 50 victorias.

LAMENTABLE: Fue a fines de la semana pasada que llegó la noticia de una operación Tommy John para el relevista Felix Bautista, de Baltimore. Perderá todo el 2024, y eso es muy lamentable. Tenía una campaña extraordinaria con 8-2, efectividad de 1.48, 33 salvados, y 110 ponches en 61 innings.. Tuvo 14.1 ponches por cada 9 innings.

El TRÍO: Revisen bien los peloteros dominicanos esta pasada campaña y se tomarà con notables actuaciones de Julio Rodríguez, Juan Soto y Marcell Ozuna. Son números Premium, y cada quien estará en situación especial.. Julio tiene contrato de largo plazo, Ozuna todavía tiene el 2024 comprometido y Soto va a definir su salario en arbitraje, si es que San Diego no le ofrece diez años por 400 millones de dólares..Así de simple.

SHOW NEGATIVO: El presidente de las Aguilas, señor Víctor García Sued, ha puesto sobre la mesa un tema negativo hablando sobre un supuesto “bate negro”, encorchado que usó Emilio Bonifacio el torneo pasado… Eso sucede ahora, días antes de que inicie el torneo, y un mes antes de que se celebre la serie Aguilas y Licey en Nueva York.. Ahora, El Boni dice que si no si Vitico no se retracta lo llevará a la justifica por “injuria y difamaciòn”.

Entiendo que VitelioMejìa, el presidente de la Lidom, hará una conferencia virtual esta semana entre las partes y les dirà que si se están volviendo locos. Es decir, productir noticias negativas por una bobería y por algo que nunca existió.

EL VOLIBOL: El gobierno anunció que construirá un Centro de Alto Rendimiento para el volibol, pero no aclaró si dejarán entrar a los varones del voli o si es solo para mujeres. ¿Usted qué cree?