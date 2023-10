En el último día los 12 clasificados

No parecía que sería necesaria una última jornada de Grandes Ligas para determinar los 12 clasificados de la campaña 2023. Pero sí sucedió ya que este domingo 1ro. de octubre, cierre del calendario regular, ocurrió un movimiento que afectó a dos equipos.

En primer lugar, los Astros de Houston vencieron 8 por 1 a Arizona y eso los llevó a un empate con Texas Rangers en la cima de la División Oeste de la Americana. Texas perdió su juego ante Seattle 0-1 y ambos finalizaron con similar record de 90-72.

Pero, los Astros ganaron la serie particular 9-4, y eso les concede la primera posición y un privilegio de descanso pues pasa directamente a la 2da. ronda. Eso sucede así porque los Astros tuvieron el 2do. mejor record de la liga., junto a los Orioles de Baltimore, que tuvieron 101 como ganadores de la División Este.

Texas dominó los cuatro primeros meses, pero luego se cayó y tuvo un comportamiento distinto en la segunda mitad. Ahora se mide a Tampa Bay, ganador de 99 juegos y el segundo lugar de la División Este.

Texas y Tampa Bay van a una serie de 3-2, y también competirán Azulejos de Toronto y Minnesota. Los Mellizos ganaron la División Central con 87-75.

LIGA NACIONAL

Los equipos clasificados de la Liga Nacional tienen a Atlanta y Dodgers en pase directo.

En una serie se medirán los Marlins de Miami y Filis de Filadelfia, en una contienda que luce desigual, pero que en el fondo será interesante. Miami ganó solo 84 juegos con 77 derrotas, mientras Filadelfia tuvo 90-72, quedando a 14 juegos de Atlanta, ganador de la División Este. Pero Filadelfia tiene un fuerte equipo, en ofensiva y en pitcheo y saldrán como favoritos.

Arizona se mide a Milwaukee en la segunda serie de la Nacional. Milwaukee fue ganador de la División Central con 92-70, con ventaja de 9 juegos sobre el segundo lugar Cachorros de Chicago. Arizona empezó muy bien, pero en el camino los Dodgers le dieron caza y terminaron con una distancia de 16 juegos de ventaja.

También entre Arizona y Milwaukee hay una ventaja clara para los Cerveceros.

ELIMINADOS: Del grupo que estaba en intento de clasificar, llaman la atención los Marineros de Seattle, que terminaron su último juego venciendo 1-0 a Texas, con un estadio local totalmente lleno. Allí hay buen ánimo para un mejor futuro inmediato.

FALLECIMIENTOS: Dos fallecimientos muy lamentables se produjeron el fin de semana en el ámbito deportivo del exterior, pero ambos del beisbol.

El periodista boricua Héctor Cruz (tocayo y amigo) estaba afectado de un cáncer de cerebro hace un tiempo, la situación se le agravó y murió la noche del sábado. Cruz era un trabajador incansable en ESPN, compañero y apoyo de Enrique Rojas, Ernesto Jerez y demás y era un asiduo visitante a Santo Domingo, especialmente cuando había Serie del Caribe o algún evento.

Este domingo falleció Tim Wakefield, expitcher nudillista de los Medias Rojas de Boston, también afectado por cáncer de cerebro. Fue parte de Boston campeón en 2004 y 2007 y naturalmente amigo de los dominicanos de allí. Tenía 57 años de edad.

DOS MANAGERS. El viernes el equipo Gigantes de San Francisco despidió al dirigente Gabe Kapler y lo hacen tres días antes del final de la campaña, lo cual no es común. El record del equipo este año fue de 79-83, pero es la segunda campaña seguida en fracaso. Ellos tuvieron marca de 81-81 en 2022 y no quisieron perdonarle dos años seguidos sin acercarse en play off. El fue manager del año en 2021 con una tremenda campaña de 107 triunfos. Los Gigantes irán con nueva dirección en 2024. Y el domingo se produjo el despido de Buck Showalter por parte de los Mets de Nueva York.

DOS PITCHERS: En la victoria de Houston 8 por 1 sobre Arizona, Cristian Javier lanzó 6 innings de 3 hits, 0 carrera, 2 bases y 4 ponches, y finaliza con marca de 10-5 , efectividad de 4.56..De Arizona lanzó una entrada Miguel Castro, que ha tenido mucho trabajo este año con 75 juegos en labor de relevo. Tuvo 7 salvados, efectividad de 4.31, y estuvo involucrado en muchas decisiones con 6 ganados y 6 derrotas.

LA PELOTA. Ya esta semana empieza a calentarse mucho más el ambiente de la pelota dominicana y los entrenamientos de todos los clubes. Los fanáticos deben seguir bien de cerca porque la agencia libre ha propiciado muchos movimientos, como aquellos de que Orlando Calixte (Aguilas) y Junior Lake (Estrellas) ahora pertenecen al Escogido.. Y los receptores Webster Rivas (Gigantes ) y Yermín Mercedes (Licey) son de los Toros.