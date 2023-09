País mundialista

Es prudente abundar un poquito sobre este gran logro del volibol femenino dominicano en el preolímpico celebrado en China, venciendo a potencias mundiales en lo deportivo y en lo económico.

¿Qué gran significado tiene esto? El país se cuela entre los diez primeros del mundo y esas son palabras mayores. Formará parte de los Juegos Olimpicos de París 2024 y solo 12 naciones competirán en este evento.

En décadas atrás, el privilegio de mundialista en volibol femenino era de Cuba. Pero el deporte cubano ha naufragado en distintas instancias y se ve perjudicado en su posicionamiento universal y logro de medallas.

De hecho, el volibol femenino cubano fue campeón olímpico tres juegos corridos: Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney, Australia 2000.. En Atenas 2004 fueron tercer lugar para la medalla de bronce.

El otro dado es que no asisten a las olimpiadas desde Londres 2012 y Dominicana ha pasado a ocupar esa posición.

El término Mundialista es aplicable en estos momentos, también, en el caso de Merileidy Paulino, campeona mundial de los 400 metros.

Cito, igualmente, el caso del baloncesto masculino, que recién casi se clasificó para las Olimpíadas de París, pero tuvieron una gran actuación.

En tiempos pasados hemos tenido otros logros universales, como los casos de Felix Sánchez, dos veces ganador del oro en los 400 metros hombres y de nuestra selección de beisbol, campeón de la Copa Mundial del 2013.

¿De qué cosas hablan estos logros para un país que, según dicen aquí, tiene escasa educación, se va la luz, no hay agua, el desempleo es alto y el ingreso per cápita de la población es muy bajo?

Digamos que el joven dominicano tiene una gran disposición mental y física para la práctica deportiva, y ahí están los resultados. Lo del baloncesto tiene su raíz en lo mucho que se juega este deporte aquí y en el sistema de becas que otorga Estados Unidos.

Lo del beisbol es más fácil porque nuestros peloteros tienen la fortaleza estructural de los 30 equipos y sus academias aquí, con recursos económicos infinitos y disciplina militar, que ha motivado la creación de cientos o miles de programas independientes captadores y desarrolladores de talentos jóvenes.

Y el volibol femenino tiene un programa especial de captación y desarrollo, con un solo nombre que engloba todo: Cristóbal Marte Hoffiz.

Por distintos motivos, en deporte RD es un país mundialista, y eso es excelente.

FALLECIMIENTO: Falleció a los 86 años de edad Brooks Robinson, uno de los mejores antesalistas de todos los tiempos. Jugó 23 años en MLB, todos con los Orioles de Baltimore, ganó dos anillos de serie mundial y fue MVP de la Liga Americana en 1964.. Ganó 16 guantes de oro, disparó 268 jonrones con 1357 empujadas y 2848 hits. Fue instalado como inmortal de Cooperstown en 1983 y yo tuve el privilegio de estar allí pues esa fue la ceremonia de Juan Marichal. De hecho, Robinson y Juan fueron los dos únicos exjugadores elegidos ese año.

PIRATEO: Se creía que esos tiempos habían quedado en el pasado de los años 70, pero parece que no. Ahora surge un lío pues dos equipos dominicanos están siendo acusados de “pirateo” de jugadores por parte de los Leones de Ponce. La “querella” ha sido puesta ante la Confederación de Beisbol del Caribe, pues el pirateo está prohibido en los estatutos del organismo. Se habla de los jugadores Dairon Blanco y JC Estrella, y los equipos acusados son Aguilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.. Eso le pone un poquito de picante a esta época de entrenamientos, a ver qué sucede.

GANADORES: Quiero felicitar a los colegas que ganaron premios a los cronistas deportivos del 2022 en Santiago.. En especial, para los buenos amigos Tuto Tavarez, Santana Martínez y Rolin Fermín, tres consagrados hombres del periodismo deportivo… Reeeecojan… que Santana se llevó el premio mayor.

PERFECTO: Dice un dato que Trea Turner, short de los Filis de Filadelfia, tiene 29 robos este año, y no ha sido hecho out una sola vez…¿Es esto posible? Es muy extraño, pero eso se debe a la nueva situación del reloj del pitcheo. Es decir, de un lado un pitcher tiene solo dos “virajes” a la primera base, y si no coge al corredor la tercera vez lo envían a la siguiente base. Pero, el tema principal es que los pitchers ahora están más atentos a los 20 segundos del reloj, y por eso la facilidad de robar.. En un futuro cercano, si esa regla permanece, un tipo robará 100 bases sin que le hagan out. ¿No me creen?