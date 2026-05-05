García logra otro triple-doble y define la victoria de los Marineros sobre Leones

Otro partido, otro triple-doble para Andersson García en La Súper Liga de la LNB. El delantero con experiencia en la NBA fue la punta de lanza para que los Marineros de Puerto Plata remontaran y superarán 95-89 a los Leones de Santo Domingo, en el polideportivo Fabio Rafael González.

García estuvo por todo lo alto al lograr 21 unidades, 15 rebotes, 11 asistencias, consiguiendo así su tercer triple-doble consecutivo, algo que ningún otro jugador había logrado en las 20 temporadas de historia de la LNB.

También se robó 4 balones, lanzó de 13-7 de campo y de 11-7 desde la línea de tiros libres, ayudando a los Marineros a recuperarse de una desventaja de 14 puntos y a nivelar a 4-4 su récord.

Emmanuel Omogbo aportó 19 unidades y 9 rebotes para los puertoplateños, que entre sus destacados también tuvieron a Luis Feliz con 13 unidades.

Por los Leones (2-7), Reggie Quezada consiguió 31 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, Gerardo Suero aportó 16 en anotación y Romaine Thomas 14 con 4 robos.

Juegos de este miércoles

Los Metros de Santiago reciben a los Gigantes Basketball Club, desde las 8:00 de la noche, en la Gran Arena Oscar Gobaira, y los Reales de La Vega visitarán a los Titanes del Sur en el Polideportivo de San Cristóbal, desde las 8:30 de la noche