Jokic quiere ser 'Nuggets para siempre', pero la eliminación lo pone a pensar

Tres años después de que Nikola Jokic llevara a los Denver Nuggets al campeonato de la NBA , el punto álgido parecía terriblemente lejano para el equipo de la Ciudad de la Milla de Altura y el tres veces ganador del premio MVP.

Eliminados en seis partidos por los Minnesota Timberwolves en su serie de primera ronda , los Nuggets llegaron al final de la temporada con muchas preguntas sin respuesta sobre su capacidad para seguir siendo un verdadero aspirante al título en la competitiva Conferencia Oeste. Por primera vez en cuatro años, los Nuggets no lograron llegar a mayo.

“Acabamos de perder en la primera ronda, así que creo que estamos muy lejos”, dijo Jokic, quien anotó 28 puntos, repartió 10 asistencias y capturó nueve rebotes en la derrota por 110-98 ante los Timberwolves el jueves por la noche.

Rudy Gobert, cuatro veces Jugador Defensivo del Año de la NBA, neutralizó con destreza a Jokic durante la serie, llegando incluso a dominarlo en ocasiones gracias a sus largos brazos, su esfuerzo incansable y su excelente posicionamiento.

Jokic encontró ritmo y chispa en los dos últimos partidos, pero su compañero Jamal Murray tuvo una serie complicada. El debutante All-Star, que disputó 75 partidos en la temporada regular, su mayor cantidad en ocho años, fue igualmente neutralizado por el temido Jaden McDaniels de los Timberwolves. Murray solo anotó 4 de 17 tiros de campo y registró un -18, el peor del partido.

“Cuando recibo las oportunidades que necesito, no entran”, dijo Murray. “Eso es lo frustrante, no haber estado a la altura cuando mi equipo más me necesitaba esta noche. Siento que si hubiera jugado un poco mejor, habríamos ganado el partido”.

Las ausencias de los aleros Aaron Gordon por una lesión en la pantorrilla durante tres de los seis partidos y de Peyton Watson por una distensión en el tendón de la corva durante toda la serie no ayudaron en absoluto. Cameron Johnson tuvo un buen desempeño desde la línea de tres puntos, aportando 27 puntos en el quinto partido, pero la producción ofensiva de los Nuggets, más allá de Jokic y Murray, fue insuficiente para avanzar en la serie, incluso contra un equipo de los Timberwolves con graves bajas en la posición de base. Además, su sinergia en el pick-and-roll estuvo prácticamente ausente.