Los Celtics y los 76ers ampliarán su larga historia en los playoffs con un séptimo partido en Boston

Los Celtics parecían encaminarse hacia la segunda ronda de los playoffs de la NBA tras una victoria a domicilio por 32 puntos en el cuarto partido en Filadelfia.

Pero las contundentes victorias consecutivas de los 76ers en el quinto y sexto partido han dejado a un equipo de Boston que en su momento parecía favorito para salir victorioso de la Conferencia Este, al borde de un colapso épico.

Una derrota en el séptimo partido del sábado supondría la eliminación más temprana de los Celtics, segundos cabezas de serie, en los playoffs desde la temporada 2020-21.

Es posible que tengan que hacerlo, ya que la estrella Jayson Tatum está lidiando con una nueva dolencia después de que abandonara brevemente el sexto partido en el tercer cuarto para recibir tratamiento por una aparente lesión en la pantorrilla izquierda. Tatum, por supuesto, lleva apenas 22 partidos desde su regreso tras la rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió en los playoffs de la temporada pasada.

Los Celtics restaron importancia a la situación actual, y Tatum declaró posteriormente que solo sentía la pierna "un poco rígida". Añadió que, tras una rápida evaluación y un rato en la bicicleta estática, no regresó al partido porque el encuentro ya estaba decidido y los titulares habían sido sustituidos.

El entrenador Joe Mazzulla afirmó que no hubo ninguna lesión y lo reiteró en una conferencia telefónica el viernes.

“Él jugará”, dijo Mazzulla.

Sin embargo, el historial reciente de partidos decisivos para los equipos de Filadelfia no favorece precisamente a los 76ers.

El regreso de los Flyers a los playoffs de la NHL sirvió como recordatorio de que son el último equipo deportivo de Filadelfia en ganar un séptimo partido, al vencer, sí, a Boston, en la semifinal de la Conferencia Este de 2010.

Desde entonces, los 76ers perdieron sus séptimos partidos en 2012, 2019, 2021 y 2023; los Flyers perdieron uno en 2014 y otro en 2020; y los Phillies perdieron el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2023.

Los Phillies también perdieron un decisivo quinto partido en los playoffs de 2011.

Los Celtics han dominado a los Sixers en los playoffs desde hace mucho tiempo, ganando las últimas seis series. La última vez que los 76ers eliminaron a los Celtics fue en las semifinales de la Conferencia Este de 1982.

“Llevo jugando contra estos tipos muchísimo tiempo”, dijo la estrella de los 76ers, Joel Embiid. “Estoy cansado de perder contra ellos. Tenemos la oportunidad de lograr algo especial”.

Philadelphia 76ers contra Boston Celtics

Cuándo y dónde verlo: Juego 7, 19:30 h EDT (NBC/Peacock)

Serie: Serie empatada 3-3

Línea de apuestas: Celtics por 7.5

Lo que debes saber: Los Celtics tienen un récord histórico de 27-10 en Game 7, los 76ers tienen un récord de 6-12 en dichos juegos y un récord de 0-4 en ellos desde 2001. Será el noveno Game 7 entre estas dos franquicias, con Boston teniendo un récord de 6-2 en los anteriores. Filadelfia es el 37º equipo en la historia de la liga en forzar un Game 7 después de ir perdiendo 3-1. Solo 13 equipos han superado ese déficit y ganado la serie. Si Boston va a evitar que los 76ers se conviertan en el 14º, su tiro debe mejorar. Los 76ers han mantenido a la segunda mejor ofensiva de la NBA durante la temporada regular por debajo de los 100 puntos por juego en dos juegos consecutivos. Los Celtics también combinaron para tirar solo 30.5% (22/72) de la línea de tres puntos, con 11 canastas en cada uno de esos juegos. Lideraron la liga en la temporada regular, con un promedio de 16 triples por juego.