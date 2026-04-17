Vicepresidenta y ministro Deportes entregan multiuso de Villa Liberación

La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron este jueves la entrega del remodelado techado multiuso del sector Villa Liberación, en la provincia Santo Domingo, dando continuidad al amplio programa de construcción y reparación de instalaciones deportivas que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Peña cortó la cinta para dejar inaugurada la obra, que abarca un área de 1,460.70 metros cuadrados y fue ejecutada con una inversión de poco más de RD$37 millones, informó el ministro Cruz durante su discurso.

“La inauguración de este techado multiuso de Villa Liberación viene a ser, realmente, una puerta abierta al desarrollo, a los sueños y a la esperanza. Aquí toda la juventud contará con un lugar digno, moderno, pero también seguro, donde podrán venir a practicar deporte, a compartir en comunidad y a fortalecer los valores que nos definen como nación”, expresó la vicepresidenta Peña.

Cruz señaló que esta remodelación era una gran necesidad para el fomento, la masificación y el desarrollo del deporte en la zona, y que beneficiará a miles de habitantes del sector, ubicado en la calle José Francisco Peña Gómez, del municipio Santo Domingo Este.

“Es un honor estar aquí inaugurando una obra más, llevando esperanza, optimismo y vida a las comunidades, así como una oportunidad verdadera para el cambio y la transformación de lo más sagrado que puede tener cualquier sociedad: los niños, los jóvenes, los deportistas y los atletas”, expresó el ministro durante el acto, que fue bendecido por el párroco de la Parroquia San Óscar Arnulfo Romero, Edisson Moreno.

Cruz se hizo acompañar de las principales autoridades municipales, así como de representantes de la Unión Deportiva, atletas y dirigentes de clubes de la Zona Oriental.

Como ha sido costumbre en cada entrega de instalaciones durante su gestión al frente del Ministerio de Deportes, el funcionario juramentó el voluntariado que velará por el cuidado y funcionamiento de la obra, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con hombres y mujeres de la comunidad.

Además, entregó utilería a la dirigencia deportiva de Villa Liberación y resaltó la importancia que reviste la reconstrucción del techado para el fomento del deporte en dicho municipio y aseguró que “este espacio es una prueba más de que el presidente Abinader desea que el deporte y la recreación sean accesibles para todos y cada uno de los habitantes de la República Dominicana”.