Oscar Schmidt, la leyenda del basket brasileño, muere a los 68 años

La leyenda del básquet brasileño Oscar Schmidt murió este viernes a los 68 años, anunciaron la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) y sus familiares.

Conocido como "Mano Santa" en Brasil, Schmidt anotó 49.737 puntos a lo largo de su carrera en los tabloncillos entre su selección nacional y sus clubes, ninguno de ellos de la NBA.

Esto lo convirtió en el mayor anotador mundial de la historia del baloncesto desde su retiro en 2003, hasta que el astro estadounidense LeBron James batió su marca en 2024.

"El mejor jugador en la historia del baloncesto brasileño se despide como un ícono absoluto del deporte, dejando tras de sí un legado que redefinió los límites de lo posible en la cancha", publicó la CBB en un comunicado.