Durant y LeBron se enfrentarán en los playoffs por cuarta vez

LeBron James y Kevin Durant se enfrentaron por primera vez en los playoffs allá por 2012, cuando los Miami Heat vencieron a los Oklahoma City Thunder para que James ganara su primer campeonato de la NBA.

Las superestrellas se volvieron a encontrar en 2017 y 2018, y los Golden State Warriors de Durant vencieron a los Cleveland Cavaliers de James para ganar los dos anillos de Durant.

Los dos máximos anotadores de esta generación se enfrentan una vez más en los playoffs este fin de semana, cuando Durant y sus Houston Rockets visiten a los Los Angeles Lakers de James. El primer partido se juega el sábado por la noche en el último capítulo de esta amistosa rivalidad, y el mundo del baloncesto estará pendiente.

“Es un momento estelar”, dijo el entrenador de los Rockets, Ime Udoka. “Dos de los mejores, y aún en plena forma a estas alturas de sus carreras. Han tenido algunos enfrentamientos en los playoffs, pero no muchos, ya que han jugado mucho en el Este y el Oeste. Así que solo eso ya genera muchas historias, mucha historia. Estoy seguro de que esto añadirá nuevos capítulos a sus trayectorias”.

James, de 41 años, es el máximo anotador en la historia de la NBA , y Durant, de 37, ocupa el quinto lugar . Si bien este cuarto encuentro podría ser su último partido de primavera —e incluso la última aparición de James en los playoffs, ¿quién sabe?—, ambos están concentrados principalmente en el desafío que tienen por delante, no en la historia que los precede.

“Siempre es genial jugar contra grandes jugadores”, dijo Durant. “Sientes su presencia en la cancha, incluso si no te enfrentas a ellos. Pero, como bien saben todos los jugadores de baloncesto, es mucho más que un solo jugador. Necesitas a todo un grupo para salir a la cancha y ganar... pero sí, el enfrentamiento es sin duda emocionante. Dos grandes jugadores que llevan mucho tiempo en la liga. Pero todos los que participan en esta serie saben que es mucho más complejo que eso”.

De hecho, su historial compartido en los playoffs no hace más que subrayar la importancia de un buen equipo de apoyo, incluso para jugadores de su talla.

Los Heatles de James fueron demasiado para un joven equipo de los Thunder liderado por Durant, James Harden y Russell Westbrook. Los Warriors se convirtieron entonces, posiblemente, en el equipo más poderoso de la historia reciente de la NBA cuando Durant decidió unirse a Stephen Curry, y fue demasiado incluso para James, quien se mudó a los Lakers pocas semanas después de que sus Cavs cayeran ante Golden State por tercera vez en cuatro años.

La importancia de un buen elenco de apoyo es, por supuesto, la razón por la que Houston, quinto cabeza de serie, es el claro favorito en esta serie.

Los Lakers perdieron hace dos semanas al campeón anotador de la NBA, Luka Doncic, y al prolífico base Austin Reaves por lesiones, y ambos estarán de baja indefinidamente .

Así, mientras James intenta una vez más llevar a un equipo inferior a lugares a los que nunca llegaría de otra manera, los esforzados Rockets gozan de mejor salud gracias a Durant, quien quiere que su primera postemporada con Houston sea memorable.

“Obviamente, sabemos que él es la cabeza de la serpiente”, dijo James sobre Durant. “Pero son los Houston Rockets, y tienen jugadores buenísimos en su equipo. No es solo un equipo de KD. Es todo el grupo. Como dije, KD va a hacer lo que KD hace. Es un futuro miembro del Salón de la Fama. Lo sabemos. Así que tenemos que prepararnos no solo para él, sino para todo el grupo”.