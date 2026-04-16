Curry y Horford guían a Warriors a triunfo 126-121 ante Clippers con gran remontada en el play-in

Stephen Curry anotó 27 de sus 35 puntos en la segunda mitad, Al Horford encestó cuatro triples durante la electrizante remontada de Golden State en el último cuarto , y los Warriors avanzaron en el torneo de repesca de la NBA con una victoria de 126-121 sobre Los Angeles Clippers el miércoles por la noche.

El séptimo triple de Curry rompió el empate a falta de 50,4 segundos para el final, dando la victoria a los Warriors, décimos cabezas de serie , que remontaron una desventaja de 13 puntos en el último cuarto.

Golden State terminó con una racha de 16-6 y mantuvo a Kawhi Leonard sin anotar en el último cuarto hasta los últimos 16 segundos.

Tras esta remontada épica, Curry, Draymond Green y los Warriors, curtidos en la postemporada, están a un partido de otra plaza en los playoffs, a pesar de haber terminado la temporada regular con un balance de 37 victorias y 45 derrotas y de haber perdido a Jimmy Butler para el resto de la temporada en enero.

Los Warriors viajarán para enfrentarse a Phoenix el viernes, y el ganador pasará a enfrentarse al campeón defensor, Oklahoma City, en la primera ronda.

Leonard anotó 21 puntos para los Clippers, que se quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde 2022 y solo por tercera vez durante su racha de 15 temporadas consecutivas con récord positivo. Benedict Mathurin lideró a Los Ángeles con 23 puntos y Darius Garland aportó 21 puntos y ocho asistencias, a pesar de tener problemas con las faltas.

Los Clippers ganaban 98-85 a falta de 9:53 para el final, pero Curry, de 38 años, lideró la furiosa remontada de Golden State junto con Kristaps Porzingis, que anotó 20 puntos, y Horford, de 39 años.

Golden State recibió una ráfaga clásica de Curry en la segunda mitad, quien regresó hace solo cinco partidos tras una ausencia de 27 encuentros por una lesión de rodilla. Anotó 16 puntos en un lapso de seis minutos del tercer cuarto para mantener a los Warriors en la pelea mientras los Clippers estuvieron a punto de distanciarse.

Después de que Horford anotara tres triples en los últimos minutos del cuarto periodo, una bandeja de Gui Santos a falta de 2:45 para el final redujo la ventaja de los Clippers a 115-114. El cuarto triple de Horford puso a los Warriors arriba 117-115 a falta de 2:12.

Los Clippers se recuperaron de un inicio caótico de 6-21 para terminar con un balance de 42-40 en la decimoquinta temporada consecutiva con récord positivo de esta franquicia que alguna vez estuvo en crisis , la racha activa más larga de la NBA. Sin embargo, dos derrotas al final de la temporada contra Portland relegaron a Los Ángeles al noveno puesto, lo que obliga a los Clippers a obtener dos victorias en el partido de repesca en lugar de una para clasificar a los playoffs.

Tras anotar solo ocho puntos con un 2 de 9 en tiros de campo en la primera mitad, Curry anotó 16 puntos y encestó tres triples en seis minutos electrizantes del tercer cuarto.

El árbitro Ben Taylor se retiró poco después del descanso por una lesión. Fue sustituido por el árbitro suplente Sean Corbin.