Anuncian el 10mo Torneo Nacional de Baloncesto para Sordos 2026

El 10mo Torneo Nacional de Baloncesto para Sordos 2026, un evento emblemático que promueve la inclusión, el talento y el desarrollo deportivo de la comunidad sorda en el país, será celebrado el domingo 26 de este mes.

Alan Jesurum, presidente de la Asociación Deportiva Dominicana de Sordos, informó que el torneo se llevará a cabo en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde en el Club Mauricio Báez.

Destacó que el evento reunirá a equipos de atletas sordos de distintas provincias, quienes demostrarán su disciplina, esfuerzo y pasión por el baloncesto, en un ambiente de sana competencia e igualdad de oportunidades.

Dijo que han cursado invitaciones a la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDONBAL), el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), la Policía Nacional, el Ministerio de Deportes (MIDEREC), el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de la Presidencia, así como a otras entidades públicas y privadas comprometidas con el desarrollo del deporte inclusivo.

Asimismo al presidente Luis Abinader, autoridades, empresarios y a toda la sociedad dominicana para que sean parte de un torneo que impulsa la inclusión y el respeto a la diversidad.

En el marco de esta actividad, se presentará oficialmente la nueva directiva de la Asociación Deportiva Dominicana de Sordos (ADEDOSO), que preside Jesurum y que completan Darling Trinidad, (vicepresidente), Henry Ogando, (asesor deportivo),

Freddy Montero (secretario), Sonia Montero (tesorera), Ismael González (primer vocal), Michelle Dubón (egunda vocal), Joel Andújar (tercer vocal),

"Esta directiva asume el compromiso de fortalecer el deporte para personas sordas en la República Dominicana, promoviendo más oportunidades, desarrollo y participación a nivel nacional e internacional", manifestó Surum.

Dijo que la décima versión de la justa representa no solo una competencia deportiva, sino también un símbolo de superación, unidad e inclusión social.

"La Asociación Deportiva Dominicana de Sordos (ADEDOSO) invita a toda la población a asistir, apoyar y disfrutar de este gran evento, donde cada juego refleja el orgullo, la determinación y el talento de la comunidad sorda", manifestó Jesurum.