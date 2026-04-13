El torneo de play-in decidirá las 4 últimas plazas en el campo de playoffs de la NBA

Para los Miami Heat, aquí va la mala noticia: están de nuevo en el torneo de play-in.

Y para los Heat, aquí también hay buenas noticias: vuelven a estar en el torneo de play-in.

El play-in — donde se decidirán las cuatro plazas finales de playoffs — se ha convertido en una tradición no deseada para Miami, que está en juego por cuarta temporada consecutiva. El Heat lo usó como trampolín para los playoffs en cada uno de los últimos tres años, y esta semana necesitarán ganar dos partidos fuera de casa para prolongar esa racha.

"Es angustioso. Es una locura", dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. "Tienes que abrazarlo sin duda. Te hace sentir vivo, eso seguro, si eres un competidor. ... Una vez dentro, es emocionante. Y tienes que aceptar la competencia, aceptar cómo cada posesión realmente importa. Es un séptimo partido. Así que solo quiero que nuestros chicos asuman ese reto."

También en el campo: Charlotte, Orlando y Philadelphia en la Conferencia Este, junto con Golden State, Los Angeles Clippers, Portland y Phoenix en la Conferencia Oeste.

Los Clippers tienen la oportunidad de llegar a los playoffs tras un pésimo inicio de temporada de 6-21.

"Es un gran logro", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue.

El calendario

— East No. 10 Miami en East No. 9 Charlotte, martes, 19:30

— West No. 8 Portland en West No. 7 Phoenix, martes, 22:00

— East No. 8 Orlando en East No. 7 Philadelphia, miércoles, 19:30

— Oeste número 10 Golden State en West No. 9 Los Angeles Clippers, miércoles, 22:00

Cómo funciona

En cada partido, un equipo asegurará una plaza en los playoffs y/o será eliminado de la contienda por la postemporada.

— Los perdedores de los partidos Miami-Charlotte y Golden State-LA Clippers son eliminados.

— Los ganadores de los partidos Portland-Phoenix y Orlando-Filadelfia se convierten en los cabezas de serie número 7 en el cuadro de playoffs (East se enfrentará a Boston en la Ronda 1, West a San Antonio en la Ronda 1).

— El perdedor Orlando-Filadelfia recibirá al ganador de Miami-Charlotte el viernes (19:30) para determinar al octavo cabeza de serie del Este y quién se enfrentará al número 1 Detroit en la primera ronda. El equipo perdedor en ese juego queda eliminado.

— El perdedor Portland-Phoenix recibirá al ganador de los Golden State-LA Clippers el viernes (22:00) para determinar al octavo cabeza de serie en el Oeste y quién se enfrentará al número 1 Oklahoma City en la primera ronda. El equipo perdedor en ese juego queda eliminado.