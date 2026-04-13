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Ryan Nembhard da 23 asistencias y rompe récord de Jason Kidd
Ryan Nembhard batió el récord de novato del club con 23 asistencias del entrenador de Dallas, Jason Kidd, tras la temporada de debut del seleccionado número 1 Cooper Flagg con una lesión en el tobillo, y los Mavericks vencieron a los Chicago Bulls 149-128 en el partido final de la temporada el domingo por la noche.
John Poulakidas anotó 28 puntos para liderar a los Mavericks en un enfrentamiento de jugadores de segunda categoría que se parecía más a un partido de liga de verano. Moussa Cisse anotó 17 puntos y capturó 20 rebotes, igualando el récord de rookie de Roy Tarpley en el club entre 1986 y 1987.
Flagg anotó 10 puntos en 10 minutos antes de salir con un esguince en el tobillo izquierdo en el segundo cuarto. El aspirante a Novato del Año de 19 años terminó la temporada promediando 21,0 puntos, 5,4 rebotes y 4,5 asistencias en 70 partidos.
Rob Dillingham anotó 25 puntos para los Bulls, que afrontan una pretemporada incierta buscando un nuevo jefe de operaciones de baloncesto y una decisión sobre el futuro del entrenador Billy Donovan. El CEO Michael Reinsdorf ha dicho que quiere que Donovan regrese.