Jean Montero: "El Problema" que con su juego es una solución

Gran Canaria, Sevilla, Andorra y Valencia han sido los lugares en Europa donde Jean Montero ha brillado por su capacidad para jugar baloncesto dentro del gran nivel.

El armador dominicano es de esos jugadores que aparecen, enamoran y sorprenden con cada oportunidad que tienen en el tabloncillo. Por eso, en Valencia Basket Club ha tenido la dicha de ser un “Problema” y también una “solución”.

En las últimas tres campañas ha ganado el premio Mejor Jugador Joven de la Liga ACB. En la temporada 2022-23 lo hizo con el Real Betis, en la 2023-24 con Morabanc Andorra y en la 2024-25 con Valencia Basket.

De igual forma, Montero encontró un gran crecimiento dentro de los que visten de naranja y ser candidato al Jugador Más Valioso de la ACB 2024-25, formar parte del Mejor Quinteto de la Liga ACB en la 2024-25 y jugar la Euroliga lo confirman.

Incluso, se puede incluir su 18.8 de valoración en la justa 2024-25, esa fue la segunda mejor de ese calendario.

Esa estadística es un número que sale de la suma de los aportes positivos como puntos, rebotes, robos, asistencias, faltas recibidas y bloqueos y la resta de los negativos como disparos fallados, pérdidas de balón, faltas cometidas y bloqueos recibidos.

En ese sentido, la actuación del nacido en Villa Juana en el calendario 2025-26 ha mostrado un despliegue de talento que ha impactado en España y en parte del continente europeo.

La semana pasada, el base quisqueyano protagonizó dos partidos de más de 20 unidades frente a dos clásicos del baloncesto europeo: Olimpia Milano y Panathinaikos.

A los italianos les encestó 25 puntos con tres asistencias, cinco rebotes, tres balones robados y un 31 de valoración. Contra los griegos fue la misma temática, pero en esa ocasión con 22 puntos, siete asistencias, un rebote y una valoración de 30.

Además, el porta balón del combinado español fue clave para asegurar un boleto de playoffs y ventaja de pista, lo que significa que la escuadra española jugará sus primeros tres partidos de cuartos de final en el Roig Arena.

Sus promedios por juego dentro de la temporada 2025-26 de la Euroliga están de la siguiente forma: 13.8 unidades, 4.6 asistencias, 2.9 rebotes, 1.0 robos, 16.8 en rendimiento.

En total ha disputado 31 juegos y ha iniciado 15.

Por otro lado, su último partido en territorio español fue frente a Unicaja Baloncesto y en 23 minutos coló 29 unidades, repartió tres asistencias, atrapó cuatro rebotes y culminó con la mejor valoración del encuentro, que fue de 31.

En la Liga Endesa ha actuado en 20 encuentros y ha dejado un 15.2 en promedio de puntos, 3.6 en asistencias, 2.4 en rebotes y ha firmado una valoración de 16.8.

En ese sentido, el armador de 22 años es uno de los soportes del quinteto taronja que ocupa las posiciones número dos, tanto de la Liga Endesa (20-6) como de la Euroliga (24-13).