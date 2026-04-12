Bameso se proclamó campeón torneo de baloncesto U25 de II División de Abadina

El club Bameso se proclamó campeón del Torneo de Baloncesto Masculino U25 de Segunda División José Heredia Castillo (Corporancito), al conseguir la victoria el domingo 66-56 sobre La Ciénaga, en el polideportivo del club Ensanche Luperón.

Daniel Estrella fue el mejor anotador con 28 puntos de los bamesianos, seguido de Víctor Vizcaíno y Melvyn Marte, quienes encestaron 12 y nueve tantos y atraparon siete rebotes.

En el revés, Antonio López marcó 18 puntos más siete asistencias, Enmanuel Martínez 12, Brailyn Canela tuvo nueve encestes con 15 rebotes y Enyer Castillo cinco más 13 capturas.

El club Bameso se alzó con la Copa Seaboard “Energía Limpia”, en el campeonato dedicado a Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional, y lo organizó la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico).

Es el segundo título que ganó Bameso en la semana, ambos bajo la dirigencia de Renzo Germán, ya que el pasado jueves conquistó el torneo U19 de Abadina, precisamente venciendo 95-73 a La Ciénega, en el partido final efectuado en el techado del club San Carlos.

Con esta coronación, el club Bameso ha implantado una dinastía en los últimos cuatro años en el baloncesto del Distrito Nacional con los títulos en el TBS Distrito 2022, U12 (2024/2025), en el 2025 el U14, U16 y U18, y este año el juvenil U19 y el Segunda División.

Alcántara hizo entrega de la Copa Seaboard “Energía Limpia” al equipo campeón de Bameso, la cual fue recibida por su presidente Alberto Castro, los asesores Augusto Castro y Pedro Lara, y el dirigente Renzo Germán, junto su cuerpo técnico, jugadores y seguidores.