LeBron James conduce Lakers sobre Suns y aseguran ventaja de la casa en la 1era. ronda

LeBron James anotó 28 puntos, repartió 12 asistencias y capturó seis rebotes, y los Los Angeles Lakers, que estaban en inferioridad numérica, aseguraron la ventaja de campo en la primera ronda de los playoffs con su victoria por 101-73 sobre los Phoenix Suns el viernes por la noche.

Luke Kennard anotó 19 puntos y Rui Hachimura añadió 13 para los Lakers, que serán el tercer o cuarto cabeza de serie en la Conferencia Oeste a pesar de terminar la temporada regular sin las estrellas lesionadas Luka Doncic y Austin Reaves.

Los Ángeles (52-29) está a un partido del tercer clasificado, Denver (53-28), con un partido por jugar, pero LA tiene el desempate sobre los Nuggets.

Los Lakers lograron su segunda victoria consecutiva y la decimoquinta en 19 partidos gracias a una actuación destacada del veterano James, de 41 años, que no mostró cansancio en la segunda noche de una serie consecutiva en la que anotó 54 puntos con un 63,6% de acierto (21 de 33).

James también registró la asistencia número 12.000 de su carrera en la primera mitad, convirtiéndose en solo el cuarto jugador de la NBA en alcanzar este hito.

El rey de la anotación de la NBA sumó 14 puntos en el primer cuarto, y añadió seis puntos y siete asistencias en la segunda parte, asegurándose de mantener la ventaja de los Lakers.

Dillon Brooks anotó 12 puntos para los Suns, que ocupan el séptimo puesto en la clasificación Oeste y aseguran el primer puesto en el torneo de play-in.

Devin Booker se quedó fuera para que Phoenix descansara su tobillo derecho lesionado para la postemporada, y Jalen Green también se sentó con dolor en la rodilla derecha. Collin Gillespie y Grayson Allen jugaron en la primera mitad, pero participaron en la segunda mitad de la actuación con menos goles de los Suns en la temporada.

Los problemas de lesiones de los Lakers siguen siendo graves, pero Marcus Smart sumó seis puntos y siete asistencias contra Phoenix en su regreso tras una ausencia de nueve partidos por lesión.

James anotó o asistió en nueve de los primeros diez tiros de campo de los Lakers mientras se adelantaban con una ventaja temprana de 16 puntos.