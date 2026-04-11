Presentan nueva propuesta radial Dinastía Deportiva

En un acto de lanzamiento que reunió a destacadas figuras del ámbito deportivo y comunicacional, fue presentado oficialmente el programa radial Dinastía Deportiva, una propuesta que busca posicionarse como un referente en el análisis deportivo en la República Dominicana.

El espacio saldrá al aire el próximo lunes 13 de abril, en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, a través de Clave 95.9 FM, emisora que cuenta con alcance en todo el país, además de su canal de YouTube Dinastía Deportiva RD

Concebido como una plataforma de análisis y debate, el programa estará integrado por los veteranos analistas deportivos Víctor Báez, Melvin José Bejarán, Iván Ramos y Alex Luna, quienes asumirán la conducción con un enfoque centrado en la confrontación de ideas, la diversidad de criterios y la interpretación profunda del acontecer deportivo.

La producción estará a cargo de la experta en comunicación estratégica Yessy Pérez, reconocida por posicionar importantes proyectos audiovisuales a nivel nacional e internacional.

Durante la actividad, celebrada en el emblemático restaurante Chilli’s, se destacó que Dinastía Deportiva no se limita a la difusión de informaciones, sino que apuesta por un ejercicio analítico que permita a la audiencia comprender el deporte desde una perspectiva más amplia.

El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito deportivo, empresarial, de la comunicación, legisladores y funcionarios, así como también presidentes de federaciones y representantes de relevantes instituciones del país. Entre los asistentes se destacó Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa, junto a Wilson Rodríguez, Liz Mieses, Miguel Medina, Danny Alcántara, Vitelio Mejía, Enrique Valverde, Rafael Uribe, Antonio Mir y Diego Campos, quienes con su presencia respaldaron esta iniciativa.

El evento también contó con la presencia de Luisín Mejía Oviedo, una de las figuras más influyentes del deporte dominicano y miembro del Comité Olímpico Internacional, quien valoró la iniciativa como un aporte significativo al fortalecimiento de la conversación deportiva en el país. “Espacios como Dinastía Deportiva son necesarios para elevar la calidad del análisis deportivo en la República Dominicana y fomentar un debate sano, crítico y constructivo”, expresó.

También estuvo presente Anthony Marte, presidente del Grupo de Comunicaciones CAM, conglomerado que integra a Megavisión Canal 2, Teleunión Canal 12 y Clave 95.9 FM.

Por su parte, el productor ejecutivo del proyecto, Luis Miñoso, resaltó la visión que sustenta la propuesta y su proyección dentro del panorama radial. “Este es un proyecto concebido para aportar valor, elevar el nivel del debate y conectar con una audiencia que exige contenido con criterio y profundidad”, afirmó.

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación de los talentos que integrarán la mesa de análisis, quienes coincidieron en la importancia de generar un espacio donde el debate se sustente en argumentos sólidos. “Venimos a debatir con respeto, pero con firmeza, poniendo siempre el conocimiento por delante”, señaló Víctor Báez.

“Apostamos por un estilo cercano y dinámico. Nuestra visión es convertirnos en referencia de la radio deportiva dominicana.”, agregó Melvin Bejarán.

“Este proyecto fortalecerá la radio deportiva del país. Estoy entusiasmado de compartir cabina con grandes profesionales y amigos”, destacó Iván Ramos.

“Asumimos este proyecto con compromiso y respeto.Prometemos ofrecer a la audiencia un contenido de calidad, entretenido y responsable”, concluyó Alex Luna.

Como parte del lanzamiento, se presentó además el bumper oficial del programa, realizado en escenarios emblemáticos del deporte dominicano, reforzando así la identidad de la propuesta.

Con esta iniciativa, Dinastía Deportiva se perfila como un espacio orientado a enriquecer el análisis deportivo y fomentar una conversación más crítica, dinámica y participativa en la radio nacional.