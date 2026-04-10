Club Bameso conquista título en torneo de baloncesto juvenil U19 de Abadina

El club Bameso conquistó el título de campeón del torneo de basket juvenil masculino U19 del Distrito Nacional, tras la victoria obtenida este jueves 95-73 ante el combinado de La Ciénaga, en el polideportivo del club San Carlos, de esta capital.

La paliza del equipo representativo del Barrio Mejoramiento Social (Bameso), bajo la dirigencia de Renzo Germán, la comandó Jair Corcino con 21 puntos y cinco rebotes, con los aportes de Gabriel Santana, quien completó un doble-doble de 17 tantos más 10 asistencias.

Además de Corcino y Santana, John Castro 15 puntos, Enmanuel De los Santos logró cifras dobles al anotar 10 y capturar 12 pelotas, y Brayan Montilla nueve y siete balones atrapados.

En el revés, Javier Encarnación coló 16 puntos, Engel Peguero un doble-doble de 14 unidades y 10 rebotes, Diego Tatis 11, seis capturas y cuatro asistencias, y Edgar De los Santos 10.

Simón Bolívar tercer lugar

El club Simón Bolívar venció de forma fácil 95-60 a su homólogo del Ensanche Luperón, para adjudicarse el tercer lugar del torneo de baloncesto juvenil U19 del Distrito Nacional.

Jorkis Feliz fue el líder ofensivo con 26 puntos, Moisés Abad consiguió doble cifras en anotación con 12 unidades y en asistencias repartió 11, Jansel Guzmán 10 más seis rebotes, Jhon Castro y Jadiel Gil colaron nueve encestes cada uno.

Por el Luperón, Oliver García anotó 16 puntos, Cristopher Rosario 11 tantos y 11 rebotes, y Jite Valdez cerró con nueve anotaciones.

Entrega copa de campeón

La justa juvenil U19 fue organizada por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico), quien hizo entrega de la copa de campeón al club Bameso, y estuvo dedicada al ministro de la Juventud Carlos José Valdez Matos.

Castillo le entregó la copa a Alberto Castro, presidente del club Bameso, y al dirigente Renzo Germán, junto a su cuerpo técnico, jugadores del equipo juvenil U19 y sus seguidores.

Además, contó con el patrocinio de la empresa Seaboard “Energía Limpia” y el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que dirige el ingeniero Rafael Uribe.

El dirigente clubístico destacó la participación de 28 equipos masculinos y seis femeninos.