¿Quién es Yaxel Lendeborg, el dominicano que juega este lunes la final de la NCAA?

El nombre de Yaxel Lendeborg ya no solo resuena en el baloncesto universitario de Estados Unidos, sino también entre los dominicanos que siguen de cerca a los suyos en escenarios internacionales.

Lendeborg nació en Puerto Rico el 30 de septiembre de 2002, pero es dominicano por ascedencia. Su padre, Okary Lendeborg, fue un destacado baloncestista en el país, reconocido por su trayectoria en el baloncesto superior dominicano (San Carlos, Villa Francisca, San Lázaro), siendo un especialista en robos de balón.

Yaxell ya sabe lo que es jugar para Dominicana, pues en agosto de 2022, Yaxell representó a la Selección Nacional de Baloncesto en un partido de exhibición contra los Kentucky Wildcats en las Bahamas.

El ascenso de Yaxell no ha sido convencional. Antes de llegar a Michigan, Lendeborg pasó por Arizona Western y luego por UAB, donde se convirtió en una de las sensaciones del baloncesto universitario por su combinación de tamaño, versatilidad y producción. En UAB fue dos veces selección All-AAC y también dos veces Jugador Defensivo del Año de su conferencia. Además, en la temporada 2024-25 firmó una campaña histórica, al convertirse en uno de apenas dos jugadores en la historia de la NCAA División I con al menos 600 puntos, 400 rebotes y 150 asistencias en una sola temporada, uniéndose a Larry Bird en ese selecto grupo.

Ya en Michigan, el impacto fue inmediato. Lendeborg fue nombrado Jugador del Año del Big Ten en 2026, integró el primer equipo All-American de consenso y ha sido pieza central llegara a la final de la NCAA.

En esta postemporada, además, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la Región Midwest, reflejo del peso que ha tenido en la marcha de los Wolverines.