Dominicano Yaxel Lendeborg va por la gloria este lunes en la final de la NCAA

La presencia del dominicano Yaxel Lendeborg en la final de la NCAA genera incertidumbre, luego de la lesión de tobillo y rodilla que sufrió en el pasado partido de semifinales con la Universidad de Michigan.

Aun así, el alero, una de las grandes figuras de los Wolverines durante toda la temporada, mantiene viva la esperanza de poder estar en cancha este lunes, en el duelo por el campeonato nacional frente a UConn.

Lendeborg ha sido una de las piezas más dominantes del baloncesto universitario este año y su posible ausencia sería un golpe sensible para Michigan, que ha construido gran parte de su éxito alrededor de su versatilidad ofensiva, capacidad reboteadora y presencia defensiva.

El dirigente Dusty May dejó entrever que el equipo sigue evaluando su estado físico, mientras el propio jugador ha mostrado optimismo sobre sus opciones de reaparecer en el partido más importante de la temporada.

“Sea cual sea la versión de Yaxel que tengamos, será alguien que nos ayudará a jugar mejor al baloncesto”, dijo May.

Más allá de la situación física del dominicano, Michigan llega a la final en un momento arrollador, luego de una postemporada en la que ha ganado con autoridad y ha puesto números que lo colocan entre los equipos más dominantes del torneo. Los Wolverines vienen de derrotar a Arizona para avanzar al choque por el título, consolidando una racha que los ha convertido en una amenaza real para cualquier rival.

Del otro lado estará un UConn que busca seguir escribiendo una era dorada en el baloncesto colegial. Los Huskies intentarán conquistar otro campeonato nacional y reforzar su condición de potencia.

El conjunto de Connecticut también llega con asuntos físicos por atender, aunque mantiene intacta su ambición de coronarse nuevamente.

La gran interrogante para Michigan será si podrá contar con Lendeborg en plenitud o, al menos, con algunos minutos de su principal figura. De estar disponible, el dominicano podría ser determinante en un duelo que promete intensidad, talento y mucho en juego, con dos equipos que llegan a la final con argumentos suficientes para aspirar al título nacional.