Lesión de Doncic podría dejarlo fuera de la carrera por premios NBA: ¿Cómo funciona?

Luka Doncic casi con seguridad se llevará el título de anotación de la NBA esta temporada. Y ahora es muy posible que no integre el equipo All-NBA.

Eso es raro, pero podría ser la realidad de esta temporada.

La lista de jugadores con cartel que no ganarán premios esta temporada sigue creciendo. Doncic —el destacado escolta de los Lakers de Los Ángeles y candidato al MVP— acaba de sufrir una lesión de isquiotibiales en la pierna izquierda. Anthony Edwards, escolta de Minnesota, también está seguro de no alcanzar el umbral de elegibilidad de 65 partidos para premios de la liga, después de que lo dejaran fuera el jueves por una enfermedad.

Doncic ha disputado 64 partidos, así que se quedaría apenas por debajo de la marca si su dolencia lo deja fuera por el resto de la temporada regular —a la que le queda poco más de una semana. Cabe señalar que BetMGM Sportsbook, entre otros, retiró a Doncic de la lista de opciones de apuestas al MVP tras su lesión el jueves.

“La salud es riqueza. ... Veremos qué pasa”, manifestó LeBron James, el otro astro de los Lakers.

Edwards ahora solo puede llegar a un máximo de 64 partidos también, así que tampoco aparecerá en la boleta para la mayoría de los principales premios de la NBA.

¿Qué es la regla de los 65 partidos?

Se negoció de manera colectiva —es decir, la liga y el sindicato de jugadores acordaron los términos— y esta es la tercera temporada en la que forma parte del reglamento de la NBA.

Se aplica a la elegibilidad de los jugadores para cinco premios: MVP, Jugador Defensivo del Año, Jugador de Mayor Progreso, el equipo All-NBA y el equipo ideal defensivo. Los jugadores deben disputar 65 partidos de temporada regular (con algunos mínimos de minutos jugados también), o al menos 62 partidos antes de sufrir una “lesión que termine la temporada”.

Pero incluso si la lesión de isquiotibial de Doncic lo deja fuera por el resto de la temporada regular, no se clasificaría como “lesión que termine la temporada” a menos que un médico —seleccionado conjuntamente por la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto— determine que no podría volver a jugar hasta el 31 de mayo.

Existe un proceso de reclamación e incluso una vía para impugnar la regla alegando circunstancias extraordinarias, pero ninguna se utilizaría con facilidad.

¿Quiénes están fuera de la carrera por los premios?

Cinco de los seis jugadores mejor pagados de la liga esta temporada —Stephen Curry y Jimmy Butler, de Golden State; Joel Embiid, de Filadelfia; Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee; y Jayson Tatum, de Boston— no son elegibles para premios. Nikola Jokic, de Denver, es la excepción en la lista de los mejor pagados, y probablemente también sería inelegible si se pierde otro partido.

Hubo 23 jugadores en la lista de quienes ganaron los cinco grandes laureles la temporada pasada. De ellos, al menos 10 están fuera de la contienda por honores esta temporada: Antetokounmpo, Curry, Edwards, James, Tatum, Cade Cunningham, de Detroit; Tyrese Haliburton e Ivica Zubac, de Indiana; Jaren Jackson Jr., de Utah; y Jalen Williams, de Oklahoma City.

Otros cuatro ganadores de premios del año pasado —Jokic, Lu Dort, de Oklahoma City; Draymond Green, de Golden State; y Evan Mobley, de Cleveland— aún no han llegado a 65 partidos esta temporada, pero por ahora, al menos, parecen encaminados a alcanzarlos.

¿Se cambiará la regla?

Nunca digas nunca. El sindicato quiere cambios en la política, y es seguro que el tema surgirá en sus conversaciones con la oficina de la liga. Pero muchos jugadores —e incluso Andre Iguodala, ahora jefe del sindicato de jugadores— han dicho en los últimos años que la regla de los 65 partidos es algo positivo.

La liga no parece inclinada a hacer un cambio basándose únicamente en lo que parecería ser un número extraordinario de candidatos a premios que no alcanzan el umbral en un año.

“Creo que está funcionando. Creo que si miras los números, antes de la implementación de esta regla, los números iban en la dirección equivocada”, declaró el comisionado de la NBA Adam Silver el mes pasado. “Puede que me equivoque un poco: creo que en los tres años antes de que adoptáramos esta regla, casi un tercio de los jugadores All-NBA no había jugado el 80% de los partidos. Eso era un gran problema para la liga”.