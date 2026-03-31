Olivier Rioux, de 7-9, el baloncestista más alto del mundo, saldrá de Universidad de Florida

El jugador de baloncesto universitario más alto del mundo está en movimiento.

Olivier Rioux, pívot canadiense de 2,36 metros de altura (7-9) y el atleta más popular del campus de Florida, anunció el martes que se inscribirá en el portal de transferencias. El portal se abrirá oficialmente el 7 de abril.

Rioux jugó poco durante sus dos años con los Gators. En su primer año, no jugó en la temporada en la que el equipo ganó el campeonato nacional, y la temporada pasada entró en la cancha en los minutos finales de los partidos. Jugó un total de 15 minutos, terminando con siete puntos, seis rebotes y una asistencia.

Estableció un récord Guinness como el adolescente más alto del mundo antes de pisar el campus universitario. Ahora, con 20 años, busca la oportunidad de jugar más como estudiante de segundo año.

“Tras tomarme un tiempo para reflexionar sobre mi trayectoria y lo que es mejor para mi futuro, he decidido entrar en el mercado de fichajes”, escribió Rioux en una publicación de Instagram.

Rioux se convirtió en la persona más alta en jugar baloncesto universitario cuando debutó en una victoria de 104-64 sobre North Florida el pasado noviembre. Tres partidos después anotó un tiro libre tras recibir una falta. También registró su primer rebote.

Rioux es 5 centímetros más alto que los ex gigantes de la NBA Gheorghe Muresan y Manute Bol, y 7,5 centímetros más alto que los populares pívots Yao Ming, Tacko Fall y Shawn Bradley. Ya figuraba en el Libro Guinness de los Récords cuando firmó con Florida en 2024.

Golden le dio a Rioux la opción de jugar poco como novato o tomarse un año sabático para perfeccionar su juego . Rioux eligió la segunda opción. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno viral, desde pasear en su bicicleta personalizada por el campus hasta pasar por debajo de cada puerta, e incluso cortar redes sin moverse del sitio durante la participación de Florida en el Torneo de la NCAA.

Golden dejó claro antes del inicio de la temporada que Rioux solo jugaría en los últimos minutos de partidos con resultados abultados, debido al regreso de sus cuatro jugadores de la zona interior. Pero Rioux reafirmó su deseo de estar en Florida y aceptó con entusiasmo el reto de enfrentarse a Alex Condon, Thomas Haugh, Rueben Chinyelu y Micah Handlogten en los entrenamientos y jugar a su espalda en los partidos.

Él siempre fue la mayor atracción, literalmente.