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Baloncesto

Jalen Green

Jalen Green anota 31 y los Suns dan una paliza a los Jazz

El base de los Phoenix Suns, Jalen Green, a la izquierda, se lanza para una mate ante el ala-pívot de los Utah Jazz, Cody Williams (5), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA.

El base de los Phoenix Suns, Jalen Green, a la izquierda, se lanza para una mate ante el ala-pívot de los Utah Jazz, Cody Williams (5), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA.ap

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Agencia APPhoenix, EU

Jalen Green anotó 31 puntos, Devin Booker anotó 26 y los Phoenix Suns aplastaron a los Utah Jazz 134-109 la noche del sábado.

Grayson Allen añadió 19 puntos, Oso Ighodaro 13 y Khaman Maluach sumó 12 y nueve rebotes para los Suns, que habían perdido seis de sus siete partidos anteriores. La victoria acercó a Phoenix a 3 partidos y medio de Houston, que ocupa el sexto puesto, la última posición que se quedó fuera de la ronda de play-in de la Conferencia Oeste.

Ni Green ni Booker jugaron en el último cuarto mientras los Suns se llevaban la victoria con facilidad.

Brice Sensabaugh y Kyle Filipowski anotaron 26 puntos cada uno para los Jazz, que perdieron su quinto partido consecutivo, el séptimo seguido fuera de casa y el décimo de sus últimos 11 en total. Svi Mykhailuk anotó 14 puntos y Ace Bailey consiguió sus 13 puntos en la segunda mitad. Kennedy Chandler anotó 11 puntos y repartió ocho asistencias para Utah.

Los Suns lograron un parcial de 21-2 en el primer cuarto para abrir una ventaja de 37-17. Green anotó 11 puntos en ese cuarto, anotando tres de los ocho triples de Phoenix en ese periodo.

Phoenix logró su mayor ventaja al descanso de la temporada, 73-45, liderada por los 20 puntos de Green.

Sensabaugh (19 puntos) y Filipowski (17) anotaron todos menos nueve de los puntos de Utah en la primera parte. Los Jazz sumaron 10 asistencias y 10 pérdidas de balón antes del descanso.

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