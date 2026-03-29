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Embiid y George lideran remontada de los 76ers sobre los Hornets

El pívot de los Philadelphia 76ers Joel Embiid (21) lanza contra el ala-pívot de los Charlotte Hornets, Miles Bridges, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte.

El pívot de los Sixers Joel Embiid (21) lanza contra el ala-pívot de los Hornets, Miles Bridges, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte.ap

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Agencia APCharlotte, EU

Joel Embiid anotó 29 puntos, Paul George terminó con 26 puntos y 13 rebotes, y los Philadelphia 76ers remontaron desde 13 puntos en contra en la segunda mitad para lograr una victoria por 118-114 sobre los Charlotte Hornets el sábado por la noche.

Con su cuarta victoria en cinco partidos, Filadelfia amplió su ventaja sobre Charlotte a dos partidos en la lucha por la séptima plaza en la carrera por los playoffs de la Conferencia Este.

Tyrese Maxey regresó al once inicial de los Sixers y añadió 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. El base All-Star había estado fuera desde el 7 de marzo debido a una lesión en el tendón del dedo meñique derecho.

Brandon Miller anotó cinco triples y terminó con 29 puntos y ocho rebotes para Charlotte, que vio interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas. LaMelo Ball aportó 20 puntos y ocho asistencias, y Moussa Diabate añadió 10 puntos y 11 rebotes.

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