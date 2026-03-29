Embiid y George lideran remontada de los 76ers sobre los Hornets

Joel Embiid anotó 29 puntos, Paul George terminó con 26 puntos y 13 rebotes, y los Philadelphia 76ers remontaron desde 13 puntos en contra en la segunda mitad para lograr una victoria por 118-114 sobre los Charlotte Hornets el sábado por la noche.

Con su cuarta victoria en cinco partidos, Filadelfia amplió su ventaja sobre Charlotte a dos partidos en la lucha por la séptima plaza en la carrera por los playoffs de la Conferencia Este.

Tyrese Maxey regresó al once inicial de los Sixers y añadió 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. El base All-Star había estado fuera desde el 7 de marzo debido a una lesión en el tendón del dedo meñique derecho.

Brandon Miller anotó cinco triples y terminó con 29 puntos y ocho rebotes para Charlotte, que vio interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas. LaMelo Ball aportó 20 puntos y ocho asistencias, y Moussa Diabate añadió 10 puntos y 11 rebotes.