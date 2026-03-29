Cooper Flagg y Kon Knueppel persiguen la historia en la NBA

Cooper Flagg y Kon Knueppel salieron de la histórica universidad de Duke para hacer historia en la NBA.

Si no hay un “caballo” que se meta por fuera, los jugadores de primer año están en ruta a ser los primeros excompañeros en la NCAA que terminan 1-2 en la carrera por el Novato del Año en la liga profesional.

Flagg, el número 1 del draft del año pasado para Dallas, ha vivido con las expectativas creadas a su alrededor con actuaciones a la altura y a veces por encima de los primeros años de nombres como Luka Doncic y LeBron James.

Mas, sin tanta fanfarria, Knueppel, el cuarto elegido para Charlotte, ha aprovechado su lance de distancia para meterse de lleno en la conversación del premio.

Flagg presenta unos promedios ligeramente a su favor con 20.3 puntos, 6.6 rebotes y 4.6 asistencias con los Mavericks. Knueppel no se queda muy atrás con sus averages de 19 tantos, 5.3 rebotes y 3.4 asistencias.

La diferencia ha sido que los Mavericks navegan sin rumbo en la zona baja de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, mientras que los Hornets luchan de lleno por entrar a los playoffs sin pasar por el play-in.

Pero la historia ha demostrado que no se toma mucho en cuenta el lugar de los equipos a la hora de evaluar al debutante más destacado de una temporada.

Flagg superó a Kobe Bryant en la lista de partidos con 20 puntos para un adolescente, tras conseguir su número 25 contra Cleveland (3/133/26), ubicándose en el sexto lugar. Superó los mil puntos contra Orlando (3/5/26) con 19 años y 74 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia (LeBron James, 19-41).

Knueppel, de 20 años, es el único jugador con menos de 22 años con 250 triples anotados en una temporada. Es el sexto novato en la historia con 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 triples en un mismo partido.

Wall, Cousins y Kentucky

En la campaña 2010-2011, John Wall (Wizards) y DeMarcus Cousins (Kings), de Kentucky, quedaron segundo y tercero en la votación para el Novato del Año, premio que fue ganado con facilidad por Blake Griffin (Clippers, Oklahoma). Además fueron incluidos en el quinteto estrella de novatos.

El caso más curioso fue el de los gemelos Tom y Dick Van Arsdale, de la universidad de Indiana, quienes en 1965-66 quedaron entre los mejores cinco novicios.

Salidos de UNLV, Larry Johnson fue novato del año con Charlotte en 1991-92 mientras que Stacey Augmon (Hawks) lo acompañó en el quinteto ideal de novatos.