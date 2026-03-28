Yaxel Lendeborg conduce a Michigan, vence a Alabama en el Sweet 16 de la NCAA

Yaxel Lendeborg anotó 23 puntos, capturó 12 rebotes y repartió siete asistencias en una actuación deslumbrante y completa, y Michigan venció a Alabama 90-77 el viernes por la noche para avanzar a la Elite Eight del Torneo NCAA por primera vez en cinco años.

Trey McKenney y Elliot Cadeau anotaron 17 puntos cada uno mientras Michigan, cabeza de serie, establecía un récord escolar con su 34ta. victoria de la temporada. Roddy Gayle Jr. terminó con 16 puntos.

Liderados por McKenney y Gayle, los Wolverines (34-3) disfrutaron de una ventaja de 33-6 en puntos desde el banquillo. Pero el versátil Lendeborg fue la estrella del encuentro mientras su equipo tomaba el control en la segunda parte.

El siguiente enfrentamiento para los Wolverines es la final de la Región Medio Oeste del domingo contra Tennessee, sexto cabeza de serie, que eliminó a Iowa State con una victoria por 76-62.

"Abrumado de alegría. Esto es prácticamente un sueño hecho realidad", dijo Lendeborg.

Labaron Philon Jr. anotó 35 puntos para Alabama, cuarto cabeza de serie, que había llegado a la Elite Eight en los dos años anteriores. Latrell Wrightsell Jr. anotó 15 puntos.

"Se nos fue un poco alejado y simplemente no pudimos volver a meternos en ello", dijo Wrightsell. "Siento que solo el borde de ellos fue muy bueno al principio de la segunda parte, y nuestra ventaja, bueno, no empezó con ventaja en la segunda parte."

Alabama (25-10) volvió a estar sin su estrella base Aden Holloway, que se perdió la participación del torneo tras ser suspendido indefinidamente tras ser arrestado el 16 de marzo por delitos graves relacionados con drogas.

Philon también tuvo un máximo del equipo con siete rebotes y cuatro asistencias en lo que podría haber sido su último partido con los Crimson Tide. El dinámico base podría declararse para el draft de la NBA.

"Realmente no lo he pensado", dijo Philon. "Solo he estado intentando jugar al baloncesto con Alabama para esta pequeña carrera."

Incluso sin Holloway, los Crimson Tide se mantuvieron a la altura de los Wolverines durante gran parte del enfrentamiento acelerado entre dos de los equipos con más puntos del torneo. Pero todo cambió cuando Lendeborg, el jugador del año de la Big Ten, empezó a imponerse al inicio de la segunda parte.